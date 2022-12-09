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Коммерсантъ FM
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Ущерб от пожара в гипермаркете OBI в «Мега Химки» составит рекордные 20-30 млрд рублей

Ущерб от пожара в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье составит 20-30 млрд руб., сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). По оценке ВСС, это станет крупнейшим страховым убытком по подобным объектам в России.

Фотогалерея

Пожар в ТЦ в Химках

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По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра, в 6:02 на место прибыл первый пожарный расчет. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра, в 6:02 на место прибыл первый пожарный расчет. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Огнем охвачено около 18 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Огнем охвачено около 18 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По одной из версий, причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» мог стать поджог, также рассматривается версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

По одной из версий, причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» мог стать поджог, также рассматривается версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м. Ему присвоен четвертый уровень сложности

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м. Ему присвоен четвертый уровень сложности

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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По данным МЧС, сигнализация сработала в 5:58 утра, в 6:02 на место прибыл первый пожарный расчет. Возгорание началось в гипермаркете OBI в ТЦ «Мега Химки»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Огнем охвачено около 18 тыс. кв. м, кровля обрушилась на 5 тыс. кв. м

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В гипермаркете детонировали лакокрасочные материалы, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ)

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

По предварительным данным, погиб как минимум один человек. По информации Telegram-канала Mash, тело мужчины нашли на улице с пробитой головой: при эвакуации на него упала металлическая конструкция

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Несколько человек, в том числе пожарные, получили отравления продуктами горения и ожоги

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По данным пресс-службы OBI, в конце ноября в гипермаркете проводилась плановая проверка систем пожарной готовности, в ходе которой не было выявлено нарушений

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

По одной из версий, причиной пожара в ТЦ «МЕГА Химки» мог стать поджог, также рассматривается версия о нарушении техники безопасности при проведении сварочных работ в пристройке к зданию

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Специалисты зафиксировали повышенную концентрацию фенола в районе пожара

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

Из-за конструктивных особенностей здания огонь быстро перекидывался на соседние помещения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В тушении пожара задействованы сотни спасателей из Подмосковья и столицы. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м. Ему присвоен четвертый уровень сложности

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от пожара в 20-30 млрд руб.

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов

ТЦ «МЕГА Химки» будет закрыт 9 декабря

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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«Полный ущерб может составить около 20-30 млрд руб. Речь обо всем комплексе и припаркованных авто»,— сообщили в пресс-службе ВСС (цитата по «РИА Новости»). «Это рекордная величина страхового убытка по таким объектам для РФ»,— добавили в ВСС.

Около шести утра начался пожар в ТЦ «Мега Химки» в здании строительного гипермаркета OBI. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м, ему присвоен четвертый уровень сложности. В результате пожара погиб один человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Изначально сообщалось, что возгорание произошло из-за поджога. Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. По их данным, основные версии причин пожара — неисправность оборудования и нарушения во время сварочных работ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мега огня».

Олеся Павленко

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