Ущерб от пожара в гипермаркете OBI в «Мега Химки» составит рекордные 20-30 млрд рублей

Ущерб от пожара в торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье составит 20-30 млрд руб., сообщили во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). По оценке ВСС, это станет крупнейшим страховым убытком по подобным объектам в России.

«Полный ущерб может составить около 20-30 млрд руб. Речь обо всем комплексе и припаркованных авто»,— сообщили в пресс-службе ВСС (цитата по «РИА Новости»). «Это рекордная величина страхового убытка по таким объектам для РФ»,— добавили в ВСС.

Около шести утра начался пожар в ТЦ «Мега Химки» в здании строительного гипермаркета OBI. В 8:25 мск возгорание было локализовано на площади 7 тыс. кв. м, ему присвоен четвертый уровень сложности. В результате пожара погиб один человек. По факту пожара возбуждено уголовное дело о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Изначально сообщалось, что возгорание произошло из-за поджога. Позднее в экстренных службах сообщили, что версия поджога не подтверждается. По их данным, основные версии причин пожара — неисправность оборудования и нарушения во время сварочных работ.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мега огня».

Олеся Павленко