На фоне протестов кабмин Монголии решил рассекретить данные о закупках угля

Кабинет министров Монголии принял решение рассекретить контракты, которые связаны с госкомпанией «Эрдэнэс Таван-Толгой». Об этом сообщил руководитель секретариата правительства Дашзэгвийн Амарбаясгалан. Ранее в Монголии начались протесты из-за возможных хищений при продаже угля из Монголии в Китай.

«Принято решение раскрыть девять контрактов, которые были отнесены к категории секретных на основании рекомендации Национальной антикоррупционной комиссии. Ей поручено раскрыть эти контракты, передать их Агентству по борьбе с коррупцией для проверки и во временную комиссию, созданную в парламенте. Снятие грифа секретности с контрактов дает возможность агентству по борьбе с коррупцией провести расследование, а общественности ознакомиться с ними»,— сказал Дашзэгвийн Амарбаясгалан на брифинге (цитата по ТАСС).

Он пояснил, что контракты связаны со строительством железных дорог. «Правительство Монголии приняло принципиальное решение положить конец этому типу секретных соглашений и не заключать их в будущем»,— добавил он.

4 декабря в Монголии начались протесты после того, как СМИ сообщили о краже чиновниками от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай. 5 декабря демонстранты предприняли попытку штурма Дворца правительства. 7 декабря в парламенте сообщили о планах создать комиссию по расследованию кражи угля. 8 декабря в стране задержали подозреваемых в хищении угля.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Монголия ищет похитителей тугриков».

Олеся Павленко