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Коммерсантъ FM
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В Монголии на фоне протестов задержали подозреваемых в хищении угля

Экс-глава госкомпании Монголии по добыче и экспорту угля «Эрдэнэс Таван-Толгой» Баттулгын Ганхуяг арестован. Он и еще семь человек проходят по делу о хищении угля, которое стало причиной массовых протестов в стране, сообщил министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар. Сегодня, 8 декабря, демонстрации продолжаются, из регионов в столицу прибыли люди на конях.

В домах и офисах фигурантов дела проводятся обыски, передает агентство «Монцамэ». Создана рабочая группа для поддержки расследования. Среди задержанных — родственники господина Ганхуяга и бизнесмены. К расследованию планируют привлечь следователей из каждого региона страны.

В центре Улан-Батора пятый день продолжаются протесты. По оценке ТАСС, сегодня на них вышло около 1 тыс. человек. На площадь имени Сухэ-Батора на конях прибыли люди из регионов страны. Полиция просит их уйти, так как на площадь запрещено въезжать на конях. Всадники заявили сотрудникам правоохранительных органов, что хотят встретиться с представителями власти и высказать свое мнение.

Протесты начались 4 декабря на фоне сообщений СМИ о краже чиновниками от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай. 5 декабря демонстранты предприняли попытку штурма Дворца правительства.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Монголия ищет похитителей тугриков».

Леонид Уварчев

Фотогалерея

Монголы дают угля

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Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай

Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота

Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан

5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца

По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Протестующий во время стычки с полицией

Протестующий во время стычки с полицией

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади

6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов

По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующий размахивает национальным флагом Монголии

Протестующий размахивает национальным флагом Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск

5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля

Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Попытка штурма Дворца правительства в Монголии

Попытка штурма Дворца правительства в Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране

Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

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Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Протестующий во время стычки с полицией

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующий размахивает национальным флагом Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Попытка штурма Дворца правительства в Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

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