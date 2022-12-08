В Монголии на фоне протестов задержали подозреваемых в хищении угля

Экс-глава госкомпании Монголии по добыче и экспорту угля «Эрдэнэс Таван-Толгой» Баттулгын Ганхуяг арестован. Он и еще семь человек проходят по делу о хищении угля, которое стало причиной массовых протестов в стране, сообщил министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар. Сегодня, 8 декабря, демонстрации продолжаются, из регионов в столицу прибыли люди на конях.

В домах и офисах фигурантов дела проводятся обыски, передает агентство «Монцамэ». Создана рабочая группа для поддержки расследования. Среди задержанных — родственники господина Ганхуяга и бизнесмены. К расследованию планируют привлечь следователей из каждого региона страны.

В центре Улан-Батора пятый день продолжаются протесты. По оценке ТАСС, сегодня на них вышло около 1 тыс. человек. На площадь имени Сухэ-Батора на конях прибыли люди из регионов страны. Полиция просит их уйти, так как на площадь запрещено въезжать на конях. Всадники заявили сотрудникам правоохранительных органов, что хотят встретиться с представителями власти и высказать свое мнение.

Протесты начались 4 декабря на фоне сообщений СМИ о краже чиновниками от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай. 5 декабря демонстранты предприняли попытку штурма Дворца правительства.

Подробнее о протестах — в материале «Ъ» «Монголия ищет похитителей тугриков».

Леонид Уварчев