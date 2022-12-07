Гора породила Typhon

США сделали важный практический шаг на пути к обретению систем, до августа 2019 года запрещенных российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Пентагону была передана первая батарея нового ракетного комплекса MRC Typhon — первого наземного ударного средства средней дальности у армии США с окончания холодной войны и расторжения ДРСМД. На территории Европы новые комплексы могут быть размещены уже в ближайшие два—три года, на что Россия наверняка ответит зеркально. Эксперты предупреждают об опасности повторения «кризиса евроракет» 1980-х годов между НАТО и СССР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая батарея среднего радиуса действия в армии США

Фото: Lockheed Martin Первая батарея среднего радиуса действия в армии США

Фото: Lockheed Martin

О передаче армии США первой батареи нового наземного подвижного ракетного комплекса средней и меньшей дальности Mid-Range Capability (MRC) Typhon (в честь великана из древнегреческой мифологии Тифона, на которого Зевс сбросил гору) сообщили пресс-служба Пентагона и корпорация Lockheed Martin. Комплекс был передан Управлению по ускоренным возможностям и критическим технологиям (Rapid Capabilities and Critical Technologies Office, RCCTO), чей директор генерал-лейтенант Роберт Раш сообщил: военные уже в начале следующего года начнут обучаться работе с новой системой. Параллельно продолжатся ее испытания и доработка, на что в проекте оборонного бюджета США на 2023 финансовый год предусмотрено $404 млн.

MRC Typhon — первый новый наземный ракетный комплекс средней дальности у США с окончания холодной войны. Он может использоваться для запуска крылатых ракет Tomahawk (дальность до 1,8 тыс. км) и ракет SM-6 (до 460 км), но не только. Его пусковая установка представляет по сути сухопутный вариант корабельной вертикальной пусковой установки Mk41. Это просто пакет пусковых контейнеров, унифицированных для разных типов ракет. Контракт с Lockheed Martin Пентагон подписал в ноябре 2020 года — чуть больше чем через год после того, как развалился ДРСМД, запрещавший создавать подобные системы.

Как отмечают эксперты военного блога BMPD, в перспективе в комплексе MRC Typhon возможно применение и других ракет класса «поверхность—поверхность», в том числе и гиперзвуковых.

«В армии США комплекс MRC Typhon должен стать промежуточным звеном по дальности действия между перспективным оперативно-тактическим ракетным комплексом Lockheed Martin PrSM (Precision Strike Missile) с дальностью стрельбы 499–550 км (в перспективе до 1 тыс. км) и перспективным наземным гиперзвуковым ракетным комплексом средней дальности LRHW (Long Range Hypersonic Weapon, он же Dark Eagle) с заявляемой дальностью более 2775 км»,— поясняют эксперты центра.

По данным Lockheed Martin, в одну ракетную батарею MRC Typhon входят: четыре мобильные установки, передвижной командный пункт, транспортно-заряжающая машина и машина обеспечения боевого дежурства. Каждая мобильная установка несет по четыре ракеты. Первые четыре батареи планируется развернуть во второй половине следующего года на тихоокеанском побережье США — в составе одной из новых межвидовых оперативных групп (Multi-Domain Task Force, MDTF). Таких экспериментальных групп планируется создать пять, одну из них — в Германии.

По словам эксперта ИМЭМО РАН Александра Ермакова, российскую сторону больше всего интересует именно немецкая группа, у которой уже формируются штабная структура и личный состав.

«Можно ожидать, что в ближайшие два—три года новые американские ракетные комплексы — не только MRC, но и куда более опасный LRHW — привезут в Германию и развернут там»,— предположил он в беседе с “Ъ”.

Предполагается, что помимо дивизиона ракетных комплексов средней дальности в MDTF войдут специалисты по разведке, кибероружию, радиоэлектронной борьбе и операциям в космическом пространстве. Руководить частью будет воссоздаваемое 56-е командование полевой артиллерии, которое во времена холодной войны имело на вооружении беспокоившие советское руководство ядерные ракеты Pershing II, развернутые в ФРГ (подробнее об MDTF см. “Ъ” от 16 августа 2021 года).

«Учитывая известный уровень "теплоты" отношений России и США и открытую направленность европейской MDTF на "сдерживание России", это, конечно, вызовет ответную реакцию: Москва заявит, что Вашингтон отказался от ее предложения "моратория на развертывание ранее запрещенных ДРСМД систем" и разместит в ответ разрабатываемые, судя по более ранним заявлениям официальных лиц, отечественные аналогичные комплексы»,— прогнозирует Александр Ермаков. По крайней мере создание «сухопутного "Калибра"» не представляет, по его словам, технической сложности. «Повторение, пусть и на меньшем уровне, "кризиса евроракет" 1980-х годов, конечно, затруднит диалог между Россией и США по стратегической стабильности»,— предупреждает собеседник “Ъ”.

Напомним, согласно ДРСМД, заключенному в 1987 году между США и СССР, сторонам запрещено было испытывать ракеты наземного базирования с дальностью полета от 500 до 5,5 тыс. км, как и пусковые установки для них. США начали обвинять РФ в нарушении договора в начале 2010-х годов, но решительный шаг в направлении его денонсации был сделан администрацией Дональда Трампа в конце 2018 года. Вашингтон обвинил Москву в том, что крылатая ракета 9М729 якобы имеет дальность, превышающую установленную договором. В Москве это отрицали и выдвинули США встречные претензии. Среди прочего Россия высказывала опасения, что размещенные в Польше и Румынии пусковые установки противоракет Mk41 могут использоваться и для запуска запрещенных договором крылатых ракет Tomahawk. Вашингтон ни объяснения, ни претензии в расчет не принял и 2 февраля 2019 года объявил о выходе из договора. Через полгода, 2 августа, ДРСМД официально прекратил свое действие.

Через две недели после развала договора США провели первые испытания Tomahawk с наземной пусковой установки. Власти РФ это сочли свидетельством того, что «американцы с самого начала вели дело к подрыву ДРСМД». Опрошенные “Ъ” эксперты, однако, тогда отметили, что испытанную Пентагоном установку нельзя назвать новым видом вооружения. Они пояснили: контейнер для запуска был просто снят с корабля и установлен на мобильную платформу, для чего не надо было вести многолетнюю подготовку (см. “Ъ” от 20 августа 2021 года).

Как бы то ни было, президент РФ Владимир Путин объявил, что на европейской территории России не будут развернуты ракеты средней дальности наземного базирования, до тех пор пока в Европе не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства. При этом он предложил США и их союзникам по НАТО, а также ряду других стран тоже ввести мораторий на размещение ранее запрещенных ракет в Европе и Азии и дал понять, что российская сторона готова обсудить необходимые меры верификации. Но в НАТО эту инициативу назвали «бессмысленной»: члены альянса сочли, что 9М729 уже развернута на европейской части России, а значит, она сама уже сделала то, что призывает не делать других. В октябре 2020 года Владимир Путин представил расширенный вариант своего предложения о моратории (согласившись не размещать на европейской части РФ 9М729), но и он НАТО не заинтересовал. Обсудить мораторий на размещение в Европе ракет средней дальности США и НАТО согласились только в январе—феврале 2022 года — за несколько недель до ввода российских войск на Украину, однако на сей раз это не заинтересовало уже Москву.

Эксперты по-разному оценивают перспективы контроля над вооружениями между РФ и США с учетом появления у них в будущем мобильных наземных ракетных комплексов оперативно-стратегического назначения. Так еще один эксперт ИМЭМО РАН, сооснователь проекта «Ватфор» Дмитрий Стефанович в беседе с “Ъ” не исключил, что «с учетом формирования условной симметрии между арсеналами вероятных противников на региональном и субрегиональном уровне могут появиться условия для формирования новой рамки мер по снижению опасностей и рисков, а в перспективе и полноценного контроля над вооружениями». «При этом крайне желательно, чтобы соответствующие меры охватывали различные виды оружия большой дальности независимо от вида базирования»,— отметил он.

В свою очередь, эксперт Института ООН по исследованию проблем разоружения (Женева) Андрей Баклицкий в беседе с “Ъ” напомнил о расхожем мнении, что российско-американский диалог в сфере контроля над вооружениями поставлен на паузу, с которой его можно будет снять, когда сложится подходящая обстановка. «Но мир не стоит на месте, развитие технологий и ситуации "на земле" может привести к тому, что по определенным сюжетам возвращаться будет просто некуда»,— заключил он.

Елена Черненко