Круповой набор

Перешедший под контроль связанных с совладельцем УГМК Искандаром Махмудовым структур агрохолдинг «АФГ Националь» расширяет бизнес в производстве круп. Компания может приобрести с торгов комплекс по переработке риса в Краснодарском крае мощностью 30 тыс. тонн в год. Цены на рис могут вырасти на фоне снижения сбора, но временный запрет на экспорт ограничивает сбыт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Входящая в агрохолдинг «АФГ Националь» компания «Черноерковское» заключила договор купли-продажи имущества предприятия по переработке риса «Славрис» в Краснодарском крае за 156,36 млн руб. Сообщение о сделке опубликовано в реестре сведений о банкротстве.

«Славрис» входил в краснодарскую ГК «Регион». По собственным данным, предприятие может перерабатывать до 30 тыс. тонн риса в год и выпускать более 1,3 тыс. тонн круп в месяц. Выпускало продукцию под брендом «Кубанская долина», а также собственными торговыми марками сетей. В 2019 году у ГК «Регион» начались сложности с обслуживанием кредитов, в результате структуры группы вошли в процедуры банкротства, писали местные СМИ.

«АФГ Националь» создан в 2013 году Дмитрием Аржановым и его партнерами в результате слияния крупнейшего в стране производителя риса AF-Group и дистрибутора круп ГК «Ангстрем». Портфель брендов включает марки «Националь», Prosto и др. В 2021 году холдинг сообщал о валовом сборе 207,9 тыс. тонн риса с более 29 тыс. га. В 2022 году рисом было засеяно 27,8 тыс. га. Кроме того, занимается производством зерновых, овощей и сахара.

С ноября 2022 года «АФГ Националь» контролируется ООО «Инвестком» Ивана Юзефовича, которого на рынке связывают с совладельцем УГМК Искандаром Махмудовым (занимает 31-е место в рейтинге Forbes с состоянием $3,6 млрд). «Инвестком» ранее выкупила у Россельхозбанка права требования к «АФГ Националь» и взыскала через суд 99,9% головной структуры агрохолдинга из-за долга в 3,35 млрд руб.

Покупка «Славрис» может быть первым приобретением активов «АФГ Националь» после смены владельцев. Ранее холдинг вышел из совместного с Volga Group Геннадия Тимченко садоводческого проекта «Южные земли», который перешел к владельцам «Сад-Гигант». В «АФГ Националь» комментарий не предоставили.

Спрос на рис в этом году растет. По данным ритейл-аудита NielsenIQ, в январе—ноябре 2022 года продажи этой крупы в торговых сетях увеличились на 3,8% год к году в натуральном выражении и на 30% в деньгах. Для сравнения: продажи гречки выросли на 6,6% и 27,6% соответственно. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов отмечает, что цены на рис в этом году росли, наиболее активно — весной на фоне внешнеэкономической ситуации и аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, который обеспечивал водой 80% рисовых полей в регионе.

По оценкам Южного рисового союза (ЮРС), из-за аварии площади под рисом в крае сократились примерно на 25%, до 92 тыс. га. На этом фоне с 1 июля по 31 декабря в РФ ввели запрет на экспорт риса и крупы за пределы ЕАЭС. Меру планируется продлить на первую половину 2023 года. По данным «Руспродсоюза», рисовая крупа первого сорта в опте сегодня в среднем стоит 61,9 тыс. руб. за тонну против 42,08 тыс. руб. годом ранее и 62,3 тыс. руб. в ноябре. По словам Дмитрия Леонова, снижение сбора риса может сказаться на ценах в 2023 году, но сдерживать динамику будет стагнация доходов населения, импорт риса и увеличение сбора гречихи.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов отмечает, что у «АФГ Националь» могут быть планы нарастить площади земель под выращивание риса, что потребует дополнительной переработки. Возможно, холдинг также обрабатывал не весь собираемый рис, добавляет он. В то же время, продолжает эксперт, внутреннее потребление относительно стабильно, а возможности для увеличения производства могут быть при возобновлении экспорта. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько добавляет: рис — культура с высокой рентабельностью и большим потенциалом экспорта в страны Средней Азии, Закавказье, Турцию и на Ближний Восток.

Анатолий Костырев, Дарья Андрианова