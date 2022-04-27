Урожай не рисуется

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Авария на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей в регионе и стране, грозит сокращением урожая культуры на 40%. В Минсельхозе на этом фоне просят региональные органы АПК подготовить предложения по увеличению посевных площадей под рисом и готовы предоставить аграриям новые меры поддержки. Но судя по всему, компенсировать падение сбора урожая придется увеличением импорта, что может привести к росту цен на рисовую крупу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Минсельхозе опасаются проблем с урожаем риса в этом году из-за обрушения на прошлой неделе моста и плотины на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае. Как рассказали источники “Ъ”, этот вопрос во вторник, 26 апреля, обсуждался на совещании у директора департамента растениеводства Минсельхоза Романа Некрасова. По данным управления «Кубаньмелиоводхоза», Федоровский гидроузел обеспечивал водой 80% рисовых полей в регионе. Получить оперативный комментарий в Минсельхозе вчера вечером не удалось.

Собеседник “Ъ” в крупном производителе риса опасается, что авария приведет к потере около 40% урожая риса в этом году. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорит, что авария на гидроузле может привести к выпадению 400 тыс. тонн урожая. В прошлом сезоне в РФ было собрано около 1 млн тонн риса. Крупные производители риса «АФГ Националь» и Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева комментарий не предоставили.

По словам источников “Ъ”, на совещании Роман Некрасов попросил представителей органов АПК южных регионов прислать предложения по увеличению посевных площадей под рисом, повышению урожайности этой культуры, а также необходимых для рисоводов мерах поддержки. В Минсельхозе склоняются к предоставлению погектарной субсидии: выплаты производителям риса 10 тыс. руб. на 1 га при средних затратах в 50–60 тыс. руб. на 1 га, говорят источники “Ъ”. По их словам, альтернативой может стать компенсация части затрат на орошение полей.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает, что решить проблему за счет увеличения посевных площадей за пределами Краснодарского края будет сложно. Для выращивания риса необходима инфраструктура, в том числе специально обработанные участки полей и вода, без которых посев невозможен, поясняет он.

«Если рисовые места подготовлены, то аграрии будут выращивать рис. Если их нет, директивно нарастить урожай не удастся, даже если будет предоставлена дополнительная погектарная поддержка»,— говорит источник “Ъ” среди производителей.

Дефицита риса на рынке из-за проблем с российским урожаем ожидать не стоит, считает Андрей Сизов. По его словам, Россия импортирует около 200 тыс. тонн риса в год в виде крупы и при нехватке собственного урожая его могут заменить иностранные поставки. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз», куда входят в том числе крупные производители круп, Дмитрий Востриков указывает, что в мире ежегодно производится более 50 млн тонн риса, поэтому закупить на внешних рынках дополнительные объемы будет можно.

Но источник “Ъ” среди производителей риса отмечает, что импортная продукция стоит дороже, а цены на рис в России уже растут. По имеющимся у “Ъ” данным участников рынка, к 15 апреля средние розничные цены на шлифованный рис выросли на 11,7%, до 108 руб. за 1 кг, год к году. В оптовом звене рис подорожал на 10,7% — до 51,8 руб. за 1 кг. Дмитрий Востриков отмечает, что увеличение доли импортного риса на российском рынке может усилить зависимость стоимости продукта от курсов валют. Но в категории круп достаточно разнообразный ассортимент, так что потребитель сможет перейти на другую продукцию, говорит эксперт.

В целесообразности увеличения внутреннего производства риса, которое потребует значительных вложений в инфраструктуру, эксперты сомневаются. Как отмечает господин Сизов, средний российский урожай риса в год покрывает внутренние потребности, а экспортные перспективы достаточно туманные. Конкурировать с Азией, где в тропиках собирают два-три урожая риса в год, полагает он, сложно.

Алексей Полухин