Строительная кадастрофа

Арбитражный суд Москвы вынес решение, обязывающее мэрию Москвы пересчитать платеж за изменение вида разрешенного использования земли на севере столицы из-за снижения ее кадастровой стоимости. На участке группа ПИК строит жилой комплекс «Дмитровский парк». Это первое такое решение суда, которое может спровоцировать серию подобных исков от землевладельцев и застройщиков, не исключают юристы. Девелоперы не первый год просят мэрию снизить платежи за изменение назначения участков, но результатов это пока не дало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы по иску ООО «Алгоритм Проект» обязал департамент городского имущества Москвы (ДГИ) пересчитать плату за изменение вида разрешенного использования (ВРИ) участка из-за снижения кадастровой стоимости земли, обнаружил “Ъ” в картотеке дел. Речь идет о 8,5 га на Лобненской улице на севере Москвы. В 2018 году одна из структур ГК ПИК выкупила эту площадку у «Алгоритм Проекта» за 1,65 млрд руб. и строит на участке ЖК «Дмитровский парк», следует из документов сделки. Перед продажей участка «Алгоритм Проекту» удалось снизить его кадастровую стоимость с 3,2 млрд руб. до 2,1 млрд руб., говорится в материалах суда.

В ГК ПИК от комментариев отказались. Связаться с «Алгоритм Проектом» не удалось. В ДГИ сообщили “Ъ”, что департамент не согласен с решением суда о перерасчете платы за смену ВРИ.

В ноябре 2020 года мэрия Москвы увеличила плату за вид разрешения использования участков, где девелоперы хотят построить жилье, в два раза в старых границах города и в восемь раз в Новой Москве. ВРИ спорного участка на Лобненской улице, который изначально предназначался для эксплуатации 5-го Центрального военно-клинического госпиталя, был изменен в 2018 году, и на площадке было разрешено построить жилье. В декабре 2020 года ДГИ подал иск о взыскании 2,1 млрд руб. за смену ВРИ этого участка. Но суд до сих пор не вынес решение по этому делу, а производство в октябре 2022 года было приостановлено до вступления в силу решения по делу «Алгоритм Проекта» и ДГИ.

Это первый случай, когда застройщику удалось добиться перерасчета платы за изменение ВРИ, отмечает руководитель юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев. Источник “Ъ” говорит, что застройщики давно искали «лазейку для снижения платы за смену ВРИ земли». «Судиться напрямую с мэрией Москвы девелоперы не решались, чтобы не испортить с ними отношения»,— утверждает собеседник “Ъ”. Поэтому, не исключает он, ГК ПИК судится не напрямую от лица своих структур, а через прежнего владельца земли на Лобненской улице.

Управляющий партнер Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин считает, что суд принял взвешенное и обоснованное решение. Он надеется, что оно сможет закрепиться в вышестоящих инстанциях. В таком случае эта практика распространится на весь рынок, добавляет Алмаз Кучембаев. Это возможно только в том случае, если девелоперам удастся оспорить кадастровую стоимость земли, добавляет Юрий Федюкин. «Они могли сделать это раньше, но если этому препятствовали факторы, лежащие вне правовой плоскости, то, скорее всего, они могут препятствовать этому и дальше»,— отмечает он.

Если решение устоит в вышестоящих инстанциях, то ГК ПИК удастся снизить плату за смену ВРИ примерно на треть пропорционально снижению кадастровой стоимости участка, то есть с 2,1 млрд руб. до 1,4 млрд руб., отмечает Алмаз Кучембаев. Но чтобы мэрии Москвы этого избежать и не потерять большую часть бюджетных пополнений, придется поменять формулу расчета платы за ВРИ по аналогии с Московской областью, где изменение кадастровой стоимости может вообще не учитываться, полагает он.

Застройщики уже не первый год ведут диалог с мэрией Москвы по изменению порядка расчета платы за смену ВРИ, но пока безрезультатно, говорит директор по правовым и корпоративным вопросам ГК «БЭЛ Девелопмент» Олег Гришунин. Поэтому застройщикам, резюмирует он, вряд ли удастся изменить схему расчета.

Дарья Андрианова