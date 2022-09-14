Документы зацементировались

Местные власти не внедрили в срок упрощенную процедуру согласования новых строительных проектов, жалуются застройщики. По данным бизнеса, часть регионов и муниципалитетов продолжает требовать разрешений на перемещение отходов, проведение земляных работ, согласование градостроительного облика объектов, хотя на федеральном уровне эти требования упразднены. В то же время против излишних послаблений выступают градозащитники и защищающие права частных инвесторов юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Мартовское постановление правительства РФ, сокращающее список собираемых госорганами данных для согласования строительства, не полностью выполняется местными властями, рассказали “Ъ” участники рынка. Документом, в частности, предусмотрено, что госорганы не должны требовать от застройщиков сведения, которые могут получить сами из государственных баз, пояснял премьер Михаил Мишустин. Так, застройщики освобождаются от необходимости предоставлять документы на право получения участка, сведения о возможности подключения объекта к сетям, договоры об освоении территории и т. д. Всего отменено 238 из 989 требований, а к 1 сентября послабления должны начать действовать на региональном и муниципальном уровнях.

Но, как сообщили “Ъ” в Клубе инвесторов Москвы (КИМ; объединяет застройщиков), ряд субъектов и муниципалитетов продолжают требовать у девелоперов данные, которые правительство РФ вычеркнуло из обязательного списка. По данным КИМ, в Подмосковье до сих пор требуют разрешение на перемещение строительных отходов, а также обязывают согласовывать архитектурно-градостроительный облик объекта, что вправе делать только в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. В Иркутске, Краснодаре и Анапе требуют оформлять разрешения на проведение земляных работ, в Санкт-Петербурге, Иркутске и Анапе — разрешения на уничтожение или пересадку растений, указывают в КИМ.

Основатель «GGroup — управление активами» Евгений Протопопов отмечает, что органы власти нередко затягивают согласование проектов в несколько раз. Директор по предпроектному согласованию ГК «Гранель» Максим Словягин подтверждает, что группа сталкивалась с проблемой, но не хотела затягивать процесс, а получала документы. По словам директора по правовым вопросам ГК «Неометрия» Марины Черненко, затягивание сроков влечет за собой издержки, особенно в случаях, когда привлекаются кредиты. Задержка с прохождением даже одной процедуры также негативно влияет на весь график строительства, добавляет исполнительный директор КИМ Владислав Преображенский. Только стартовый этап разработки документации отнимает у застройщика 6–12 месяцев, уточняет совладелец ГК «Родина» Владимир Щекин.

В Минстрое подтвердили “Ъ”, что предъявление не предусмотренных постановлением правительства требований для реализации строительных проектов не допускается. Там добавили, что вопрос контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В ФАС сообщили “Ъ”, жалобы по указанному вопросу пока не поступали, а при получении будут рассмотрены. В администрации Краснодара заявили, что застройщики сами не успели в полной мере воспользоваться упрощенной процедурой согласования проектов. В администрациях других перечисленных регионов “Ъ” не ответили.

В «Архнадзоре» заявили “Ъ”, что выступают против «бездумного сокращения» разрешительной документации, необходимой для согласования проектов. «Основанием для любого строительства должно быть четкое понимание его целесообразности»,— указывает координатор движения Константин Михайлов. Существующий перечень требований к застройщикам для выдачи разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию выступает механизмом государственного контроля, позволяющим защитить интересы дольщиков и частных инвесторов, добавляет партнер компании «ПоверенныйЪ» Даниил Синицын. По его мнению, целесообразнее заниматься сокращением срока и упрощением порядка рассмотрения всех документов, переключая госорганы на работу по принципу «одного окна».

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова