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Коммерсантъ FM
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Politico сообщило о планах ЕС ввести санкции против 169 компаний за помощь российскому ВПК

Девятый пакет санкций ЕС против России направлен на военно-промышленный комплекс страны. В новый черный список войдут 169 организаций, поставляющих товары, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности РФ, сообщает Politico со ссылкой на документы.

По данным издания, под новые санкции попадают двигатели для дронов, химическое и биологическое оборудование, средства борьбы с общественными беспорядками и электронные компоненты. ЕС также намерен расширить список санкционных товаров из области авиации и космической отрасли, включив в него авиадвигатели и их части, а также ввести новые ограничения на ноутбуки, жесткие диски, фотоаппараты и объективы.

В черный список физлиц могут попасть представители националистского движения, включая россиянина Яна Петровского, которого Politico называет командиром военизированной группировки «Русич», поддерживающей связи с «ЧВК Вагнера». Кроме того, в девятый пакет санкций против России может войти приостановка действия лицензий на вещание российских телеканалов НТВ, «Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и «Первого канала». Politico отмечает, что эти ограничения будут выделены в отдельный документ.

В настоящее время послы ЕС обсуждают список новых санкций и могут принять их на текущей или в начале следующей недели, сообщает издание. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в девятый пакет санкций против России будут включены почти 200 физических и юридических лиц. Новые ограничения коснутся еще трех российских банков, будут приняты новые меры экспортного контроля.

О новых санкциях против России читайте в публикации «Ъ FM» «Девятый пакет вызвал вопросы».

Дарья Эрозбек

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