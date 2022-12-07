Девятый пакет вызвал вопросы

Евросоюз может утвердить девятый пакет санкций против России уже на следующей неделе. Черный список пополнят около 180 человек и три банка. Впрочем, это не все ограничения, пишет Financial Times. Брюссель планируют организовать экспортный контроль за технологиями, которые Россия может применять для военного производства. Кроме того, ЕС собирается запретить вещание четырех каналов, которые используются Москвой «для пропаганды», а также сделки с российскими исследовательскими и маркетинговыми компаниями. Санкции распространят и на экспорт некоторых товаров двойного назначения. Как эти меры скажутся на России?

Этот вопрос “Ъ FM” обсудил с главным научным сотрудником Института экономики РАН Игорем Николаевым: «Создается впечатление, что девятый пакет — это уже какие-то дублирующие санкции.

Ограничения на продукцию двойного назначения были введены еще до февраля 2022 года. Удивительно, как они вообще находят то, что еще может подпасть под санкции. Самая удивительная из этого возможного пакета мера — ограничения в отношении российских маркетинговых исследовательских организаций. Они изучают рынок в условиях, когда исследовать его очень сложно, на них распространяются и внутрироссийские запреты на актуальную существенную информацию.

При этом у Москвы остается очень действенная мера противодействия. Есть существенные экспортные ограничения. Но здесь надо исходить из того, что есть группы товаров, которые не будут ни при каких условиях подпадать под эти ограничения. И в отношении той же сельхозпродукции и минеральных удобрений Евросоюз делал соответствующие заявления летом. Таким образом сельхозпродукция, пищевая продукция, минудобрения, я бы еще добавил производство медоборудования, фармацевтика — это те отрасли, где у России есть экспортный потенциал. Значит, его и надо увеличивать».

Кроме того, Financial Timesназывает среди возможных мер запрет на инвестиции в горнодобывающую промышленность. Как уточняет издание, для некоторых типов сырья сделают исключение. Для каких именно, пока неизвестно. Насколько болезненными могут оказаться новые санкции?

Аналитик «Финама» Алексей Калачев считает, что Евросоюз наверняка не станет вводить ограничения против российского палладия и никеля: «Зависимость от поставок "Норильского никеля" у мировой промышленности достаточно высокая. Эту продукцию очень сложно чем-то заменить. То же, наверное, касается меди. Вряд ли девятый пакет затронет российский алюминий. Думаю, всех этих исключений достаточно. Учитывая, что санкции уже введены против алмазов и золота, формулировка получается какой-то странной, слабой. Что такое "ограниченные инвестиции"? Старые-то заморожены, а новых, наверное, сейчас уже и нет».

Несколькими днями ранее о начале подготовки нового санкционного пакета писали издание Politico и Bloomberg. Последний утверждает, что под ограничения также могут подпасть российские беспилотники, инвестиции и финансовый сектор.

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Иван Хорушевский