Самолет с Виктором Бутом приземлится во Внуково

Самолет с россиянином Виктором Бутом, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, совершит посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Самолет с Бутом на борту вылетел из Абу-Даби примерно 30 минут назад. Он летит спецбортом и прибудет в столичный аэропорт Внуково-2»,— заявил собеседник агентства. Другие подробности он не привел.

Об обмене Виктора Бута и Бриттни Грайнер стало известно сегодня, 8 декабря. В 2012 году российский предприниматель был приговорен к 25 годам тюрьмы в США за незаконную торговлю оружием и поддержку терроризма. В августе текущего года Бриттни Грайнер приговорили в России к девяти годам колонии за контрабанду наркотиков. Они оба помилованы и не будут отбывать оставшуюся часть наказания. По данным СМИ, баскетболистка также находится в самолете. С ней уже поговорил по телефону президент США Джо Байден.

Как развивалось дело Виктора Бута — в материале «Ъ».

Дарья Эрозбек