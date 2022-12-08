Глава СПЧ назвал блокировку «Дождя» в Прибалтике наказанием за наивность

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал «наказанием за глуповатую наивность» остановку вещания «Дождя» (признан иностранным агентом) в Латвии, Эстонии и Литве. По его мнению, сотрудники телеканала ошибочно полагали, что знают, как сделать этот мир прекрасным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валерий Фадеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Валерий Фадеев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Мир прекрасен и яростен. Наша интеллигенция, часть интеллигенции, полагает, что они знают, как сделать прекрасным мир, а он всегда яростный, надо отдавать себе в этом отчет. Фактически то, что произошло с "Дождем",— это наказание за свою глуповатую наивность, я так это трактую. Возможно, они поумнеют после этой истории, хотя у меня большие сомнения»,— заявил на пресс-конференции господин Фадеев (цитата по ТАСС).

1 марта Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к ресурсам «Дождя» — в тот же день сайт издания был заблокирован на территории страны. В прокуратуре блокировку объяснили «призывами к экстремистской деятельности», «массовым нарушениям общественного порядка», «участию в массовых публичных мероприятиях» и «насильственному свержению конституционного строя». Из-за невозможности продолжения вещания в РФ коллектив «Дождя» уехал из страны, а 18 июля 2022 года канал возобновил вещание в Латвии.

1 декабря произошел публичный скандал из-за того, что ведущий телеканала Алексей Коростелев в эфире сказал следующую фразу о российских мобилизованных: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». Данное заявление спровоцировало общественный резонанс и стало причиной для инициирования разбирательства, завершившегося аннулированием лицензии «Дождя» на вещание в Латвии, а в дальнейшем в Эстонии и Литве.

Решение Национального совета по электронным средствам массовой информации Латвии было раскритиковано российскими оппозиционными политиками и СМИ как проявление цензуры в отношении канала с ярко выраженной антивоенной позицией. К заявлению издания Meduza (СМИ-иноагент) в поддержку «Дождя» за сутки присоединились более 130 организаций и сотни людей. Представители российских властей называют случившееся демонстрацией порочности института свободы слова в западных странах.

Андрей Сапожников