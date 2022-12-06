Песков назвал отзыв лицензии «Дождя» в Латвии подтверждением иллюзорности западной свободы слова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение властей Латвии аннулировать лицензию телеканала «Дождь» (в РФ признан иностранным агентом) на вещание в республике. По его словам, данный прецедент опровергает утверждения, что в западных странах ситуация со свободой слова обстоит лучше, чем в России.

«Все время кому-то кажется, что где-то лучше, чем дома, и все время кому-то кажется, что где-то свобода, а дома несвобода. Это один из ярких примеров, который демонстрирует ошибочность таких иллюзий»,— заявил пресс-секретарь.

Решение об отзыве лицензии на вещание у «Дождя» принял Национальным советом по электронным СМИ страны, руководствуясь соображениями «государственной безопасности и общественного порядка». 1 марта «Дождь» также был заблокирован в России по решению Роскомнадзора — в Генпрокуратуре посчитали угрозой для конституционного строя РФ продолжение работы «Дождя» в стране.

С момента получения лицензии на трансляцию в Латвии 6 июня этого года руководство «Дождя» неоднократно сталкивалось с критикой со стороны латвийских политических и общественных деятелей. 1 декабря в эфире телеканала его ведущий Алексей Коростелев сказал следующую фразу: «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте». Латвийские власти расценили ее как призыв к помощи российским военным и инициировали разбирательство, господин Коростелев с «Дождя» был уволен.

По данным американского аналитического центра Freedom House, несмотря на то, что Латвия классифицируется как полностью свободное государство и «консолидированная демократия», в ней наблюдаются определенные проблемы с функционированием института свободы средств массовой информации. В отчете FH за 2021 год упоминаются прецеденты запрета на трансляцию для ряда российских телеканалов в Латвии, а также комплексное «отставание в медиаграмотности».

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Андрей Сапожников