Глава IATA призвал возобновить полеты через Россию после завершения конфликта

Гендиректор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш заявил, что в случае завершения военного конфликта Запад должен готовиться к возобновлению полетов через Россию. Об этом господин Уолш заявил во время брифинга для СМИ.

Возможность возобновления полетов через российское воздушное пространство является важной целью для авиационной отрасли, учитывая перегруженность и проблемы конкуренции, вызванные текущей ситуацией, отметил глава IATA.

В случае завершения конфликта «мы должны стремиться вновь открыть воздушное пространство России, чтобы сделать его доступным для всех авиакомпаний для транзита через традиционные сибирские рейсы, чтобы Европа могла добраться до Азии наиболее эффективным из возможных способов», считает Уильям Уолш (цитата по FlightGlobal).

Транссибирский маршрут — кратчайший авиационный путь из Западной Европы в Японию и Юго-Восточную Азию. Возник в 1970-е годы как система компенсационных платежей за пролет над Сибирью, которые получает «Аэрофлот». Представители европейских стран неоднократно предпринимали попытки отменить данные компенсационные платежи.

В конце февраля в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских самолетов из России Росавиация ввела ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова