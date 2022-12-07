Россия за 11 месяцев увеличила производство вина на 25%, водки — на 5,3%

C января по ноябрь винодельческие предприятия России нарастили выпуск тихих вин на 10,8%, до 30,2 млн декалитров (дал) в годовом выражении. Больше всего выросло производство шампанских и игристых вин — на 25,4%, до 14,1 млн дал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росалкогольрегулирование.

По данным ведомства, производство фруктовых (плодовых) вин осталось на уровне прошлого года — 9,8 млн дал, ликерных — выросло в пять раз, с 173,4 тыс. в прошлом году до 949,4 тыс. дал.

За 11 месяцев алкогольные предприятия на 5,3% увеличили производство водки, до 75,5 млн дал, и коньяка — на 13,4%, до 8,1 млн дал. Также выросло производство спиртных напитков крепостью выше девяти градусов — на 9,7%, до 103,5 млн дал.

Всего за отчетный период было выпущено 179,7 млн дал алкогольной продукции (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи). Это на 9,7% больше, чем год назад. Производство слабоалкогольных напитков в январе—ноябре также выросло — на 28,6%, до 17,1 млн дал.

В октябре сильнее всего также росло производство ликерных вин — на 450%, сообщало Росалкогольрегулирование. На российском винном рынке стала формироваться новая подкатегория — оранжевые вина, выпущенные путем брожения сока винограда с кожицей и косточками. Из-за санкций российские алкогольные компании вынуждены искать новые варианты развития за рубежом.

Подробности — в материале «Ъ» «Белоруссию покроет Tundra».

Лаура Кеффер