Песков: Берлин поощряет удары Киева по российским территориям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление правительства ФРГ о допустимости украинских атак по российским аэродромам. Господин Песков считает, что подобные заявления продлевают «весь этот тяжелый период».

«Безусловно, поощряется. Такие заявления, собственно, продлевают весь этот тяжелый период и не способствуют выходу на решение этой проблемы»,— сказал господин Песков.

Ранее спикер кабмина Германии Штеффен Хебештрайт, комментируя попытки ударов Киева по российским аэродромам, назвал их законными и заявил, что Украина «не обязана ограничивать» свои действия собственными территориями.

6 декабря украинский беспилотник атаковал курский аэродром, в результате чего загорелся нефтенакопитель. 5 декабря были атакованы два других военных аэродрома — под Саратовом и Рязанью. Три человека погибли.

Financial Times со ссылкой на неназванного представителя Министерства обороны Украины писал, что эти атаки являются частью новой тактики, направленной на срыв российского военного планирования. Кроме того, эти удары, пишет издание, должны «взбудоражить» общественность, показав, что и в России небезопасно.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».