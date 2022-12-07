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Коммерсантъ FM
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FT: Украина угрожает атаковать военные объекты в Сибири

Украина в течение нескольких месяцев призывала своих западных союзников поставлять ей ракеты большой дальности, чтобы поражать российские военные базы далеко за линией фронта, пишет Financial Times (FT). В правительстве Украины изданию заявили, что вскоре украинские военные смогут поражать любые цели, в том числе в Сибири.

«У нас нет ограничений по дальности, и вскоре мы сможем поразить все цели на территории России, в том числе в Сибири. Мы на Украине знаем, как тяжело защищаться от таких атак с воздуха. Скоро и в России не будет безопасных зон»,— сказал на условиях анонимности советник правительства Украины по вопросам обороны.

6 декабря украинский беспилотник атаковал курский аэродром, в результате чего загорелся нефтенакопитель. 5 декабря были атакованы два других военных аэродрома — под Саратовом и Рязанью. Три человека погибли. Как передает FT, представители украинского Министерства обороны и аналитики заявили, что эти атаки являются частью новой тактики, направленной на то, чтобы сорвать российское военное планирование и «взбудоражить» общественность, показав, что и в России небезопасно.

Представители Минобороны Украины считают, что одним из долгосрочных результатов таких атак может стать рассредоточение Россией своих вооруженных сил внутри страны, что поможет защитить их, но усложнит военное маневрирование.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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