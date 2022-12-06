Беспилотник долетел до нефтенакопителя

В результате атаки беспилотника на курский аэродром утром 6 декабря загорелся нефтенакопитель. Борьба с огнем ведется несколько часов, отменены занятия в школах двух ближайших поселков, привлечены три пожарных поезда. Ранее в окрестностях Курска силы ПВО как минимум четырежды сбивали украинские летательные аппараты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Загоревшийся нефтенакопитель в районе курского аэродрома

Фото: пресс-служба правительства Курской области Загоревшийся нефтенакопитель в районе курского аэродрома

Фото: пресс-служба правительства Курской области

Об атаке беспилотника в окрестностях Курска в 7:21 в соцсетях сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Местные жители в комментариях утверждали (столб черного дыма хорошо виден из города), что пожар начался примерно часом раньше. «В результате атаки беспилотника в районе курского аэродрома загорелся нефтенакопитель. Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте»,— написал господин Старовойт.

Позднее он сообщил, что в связи с инцидентом отменены занятия в ближайших поселках — в школе в Халино и школе-интернате в поселке Маршала Жукова. По данным «Ъ-Черноземье», ближайшие жилые дома находятся в нескольких сотнях метров от резервуаров.

«Хочу поблагодарить наших пожарных, а также военнослужащих, защищающих наше небо»,— заявил господин Старовойт.

Также он отметил, что сегодня на заседании региональной антитеррористической комиссии принято решение продлить желтый уровень террористической опасности в Курской области еще на 15 суток.

Ликвидация возгорания по состоянию на 10:30 продолжалась. К десяти утра на место пожара были отправлены три пожарных поезда, каждый имеет по две цистерны со 120 т воды и более чем 5 т пенообразователя, рассказали в областном правительстве: «Московская железная дорога оказывает помощь в тушении».

Ранее украинские силовики как минимум четырежды пытались наносить удары беспилотниками по окрестностям Курска. Облцентр находится в 150 км от границы с Сумской областью Украины. Над Курском и в его окрестностях БПЛА сбивали 27 апреля, 28 июня (недалеко от места нынешнего пожара), 3 июля (тогда сразу два советских дальних БПЛА «Стриж» были уничтожены на подлете к городу). Целей беспилотники тогда не достигали. Кроме того, 25 апреля два украинских аппарата сбивали возле Рыльска, 19 июня под атаку БПЛА попал хутор Кучеров Беловского района, в июле — жилой дом в деревне Поповка, 29 октября — электроподстанция на окраине Суджи. 8 мая (два советских беспилотника средней дальности «Рейс») и 11 мая в Курской области также сбивались украинские БПЛА, но где именно, не уточнялось.

Нефтебазы в Черноземье ранее попадали под обстрелы трижды. 1 апреля украинские вертолеты ударили по объекту «Роснефти» в Белгороде. 15 октября снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района. 16 ноября беспилотник ударил по резервуару «Транснефти» на нефтебазе в пригороде Орла. На белгородских объектах происходили возгорания, но они ликвидировались в тот же день.

Олег Мухин, Воронеж