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Коммерсантъ FM
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Бюджет России закончит год с дефицитом в 2% ВВП

Дефицит российского бюджета в 2022 году составит около 2% ВВП, сообщил глава Минфина Антон Силуанов. Для минимизации расходов Фонда национального благосостояния (ФНБ) Минфин намерен сфокусироваться на использовании облигаций федерального займа (ОФЗ). Согласно бюджетному пакету дефицит по итогам 2022 года ожидался в размере 1,3 трлн руб., или 0,9% ВВП. Но уже после внесения пакета в Госдуму господин Силуанов пояснял, что «скорее всего» этот показатель будет более значительным.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Поскольку мы сейчас осуществляем большие операции на финансовом рынке и в конце года будет проводиться достаточно значительный объем бюджетных расходов, в том числе частично в счет расходов следующего года, поэтому в этом году мы оцениваем дефицит бюджета около 2% ВВП. В следующем году, напомню, у нас по плану примерно такой же дефицит»,— сказал господин Силуанов (цитата по ТАСС).

Кроме того, господин Силуанов отметил, что министерство намерено снизить затраты ФНБ за счет выхода на долговой рынок и использования ОФЗ. Минфин намерен использовать средства ФНБ прежде всего для инвестиций в инфраструктурные проекты, уточнил министр.

5 декабря президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2% до 0,7% ВВП. Документ предусматривает расходы бюджета России в 2023 году на уровне 29 трлн руб., в 2024 году — 29,4 трлн руб., а в 2025-м — 29,2 трлн. Дефицит бюджета в 2023 году правительство решило полностью покрыть государственными займами, а также средствами ФНБ.

По состоянию на 1 ноября объем ФНБ составил 11,374 трлн руб., увеличившись на 582 млрд руб. по сравнению с показателями октября.

Подробнее о новом бюджете — в материале «Ъ» «Бюджет по отложенным правилам».

Милена Костерева

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