Путин утвердил федеральный бюджет на 2023–2025 годы

Президент России Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2% до 0,7% ВВП. Документ предусматривает расходы бюджета России в 2023 году на уровне 29 трлн руб., в 2024 году — 29,4 трлн руб., а в 2025-м — 29,2 трлн.

Опубликованный на портале правовой информации федеральный закон также устанавливает запланированный объем доходов бюджета в 2023 году на уровне 26,1 трлн руб., в 2024-м — 27,2 трлн руб., а в 2025-м — 27,9 трлн руб.

Дефицит бюджета, согласно документу, в 2023 году составит 2% ВВП, в 2024 году — 1,4% ВВП, в 2025-м — 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита должны стать госзаимствования.

Госдума приняла закон о бюджете на 2023–2025 годы 24 ноября. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, более трети бюджетных расходов в 2023 году будут направлены на социальное обеспечение граждан. Отрыв бюджетных доходов от расходов в следующем году приведет к дефициту в размере 2,9 трлн руб. (около 2% ВВП).

Подробнее о новом бюджете — в материале «Ъ» «Бюджет по отложенным правилам».

Андрей Сапожников