Удобрения закопались в санкциях

Страны Евросоюза просят ослабить санкции против России из-за поставок зерна и удобрений. Германия, Франция, Бельгия и Нидерланды опасаются, что без корректировки действующих ограничений обеспечить поставки продовольствия и удобрений в нуждающиеся страны невозможно, пишет Financial Times. Профильная комиссия ЕС не предоставила странам инструкции о том, как организовать транзит этих товаров, из-за чего транспортные компании почти не берутся за такие перевозки, чтобы не подпасть под вторичные санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В итоге грузы с удобрениями задерживаются в европейских портах. При этом санкций, которые бы прямо ограничивали транзит зерна и удобрений в третьи страны, Евросоюз не вводил.

Но проблемы возникают из-за косвенного влияния других ограничений, поясняет главный редактор агропромышленного портала Agrotrend.ru Николай Лычев: «В отдельных пунктах соответствующих документов были обозначены запреты на экспорт российский товаров, в том числе и удобрений. Вроде тогда же были приняты какие-то исключения, но они мало что решали.

Последующими санкционными пакетами Евросоюз ввел эмбарго еще и на заход российских судов на перезагрузку в европейские порты. Ограничения также распространялись на страхование и торговое финансирование. Все вместе до сих пор мешает российскому экспорту удобрений прежде всего через прибалтийские порты. Больше других от этого страдает "Уралкалий". Компания традиционно экспортировала свою продукцию в основном через балтийские порты.

В итоге около 400 тыс. т калийных удобрений оказались заблокированы. Вряд ли в ближайшее время что-то будет решено относительно разблокировки этих объемов, но уже потому, что страны Балтии и находящаяся рядом Польша — основные протагонисты антироссийской политической коалиции, которая не заинтересована в том, чтобы Москве давали какие-либо послабления. Поэтому ситуация находится исключительно в политической плоскости».

Предполагалось, что упростить экспорт российского продовольствия и удобрений должна была зерновая сделка, которая гарантирует беспрепятственный вывоз зерна из Украины. В конце октября Россия приостановила действия соглашения.

А в середине ноября сделку вновь продлили, но при условии, что РФ сможет использовать трубопровод для перекачки аммиака через территорию Украины. Но этого до сих пор не произошло. При этом власти Евросоюза утверждают, что после введения санкций объем экспорта удобрений из России в третьи страны не уменьшился.

Но аналитик по товарным рынкам «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева говорит, что Брюссель лукавит: «Основное ограничение, которое применяется к российским удобрениям — это остановка экспорта через прибалтийские порты и остановка экспорта аммиака через аммиакопровод Тольятти—Одесса.

Уже по предварительным оценкам, в 2022 году экспорт упадет примерно на 17% к 2021 году. Поэтому все, что перечисляют европейские страны — страхование, проблемы с финансированием и оплатой — мешает экспорту российских удобрений.

Но переговоры по запуску аммиакопровода Тольятти—Одесса и по началу работы через прибалтийские порты все-таки ведутся. Может быть, в течение следующих трех месяцев и будут какие-то подвижки. Как я понимаю, Еврокомиссия должна выпустить документ, разъясняющий для местных компаний, что можно сделать, а что нельзя. Но бизнес на самом деле очень сильно затруднен».

Российские власти официально неоднократно жаловались на экспортные ограничения для удобрений, которые действуют, несмотря на подписание зерновой сделки с Украиной. Президент России Владимир Путин даже обещал лично обсудить с Организацией Объединенных Наций вопрос возобновления работы аммиакопровода и разблокировку удобрений из европейских портов. В свою очередь в ООН заверили, что поставки аммиака через Украину должны возобновиться в ближайшее время.

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Владислав Викторов