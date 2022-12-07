МИД: Россия не пойдет на размены в вопросе возобновления экспорта аммиака

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что снятие ограничений на вывоз российских удобрений предусмотрено зерновой сделкой. Он подчеркнул, что Россия не готова ни на какие размены в вопросе возобновления экспорта аммиака.

«Нет, никаких разменов. Потому что никакие размены в текстах этих документов не указаны. Мы исходим из того, что эти договоренности, эти обещания должны быть выполнены. Это часть пакета. Должны быть сняты все политические препятствия, которые делают невозможным достижение какой-либо договоренности о поставках аммиака»,— сказал господин Грушко в ходе форума «Примаковские чтения» (цитата по «РИА Новости»).

Он заявил, что Россия требует, в первую очередь от генерального секретаря ООН, соблюдения прописанных в зерновой сделке договоренностей о снятии санкций на вывоз российского аммиака.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку 22 июля. Соглашение предусматривало обеспечение безопасного вывоза зерна из украинских портов для недопущения глобального продовольственного кризиса. Российская сторона неоднократно критиковала реализацию сделки и сохранение экспортных ограничений для зерна из РФ. 2 ноября Россия вернулась к участию в соглашении — спустя пять дней после выхода из него, после атаки дронов на российские корабли в Севастополе.

17 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о продлении зерновой сделки на 120 дней. 23 ноября Владимир Путин объявил о планах обсудить с ООН возобновление работы аммиакопровода Тольятти—Одесса. Господин Зеленский заявил, что транзит российского аммиака через Украину возможен только при условии обмена пленными по формуле «всех на всех». 1 декабря в ООН сообщили о скором достижении договоренности по экспорту российского аммиака через Украину.

Подробнее — в материале «Ъ» «А зерно плывет».

Эрдни Кагалтынов