Евросоюз сливается с Шенгеном

С 2023 года посольства Болгарии, Румынии и Хорватии, возможно, будут выдавать шенгенские визы. Это произойдет, если за присоединение этих стран к Шенгенскому соглашению в четверг проголосуют министры юстиции и внутренних дел остальных стран ЕС. Для россиян расширение шенгенской зоны может повлечь за собой дополнительные технические сложности при получении виз. Впрочем, пока Шенген трем республикам все-таки не гарантирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Совет ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел в четверг примет решение насчет готовности Болгарии, Румынии и Хорватии присоединиться к шенгенской зоне. Ранее с призывом одобрить заявки выступила Еврокомиссия. Голосование состоится в два этапа: в паре будет рассмотрена заявка Болгарии и Хорватии и отдельно — Румынии. Для включения их в шенгенскую зону необходимо единогласное одобрение действующих участников соглашения. «Румыния выполнила все взятые на себя обязательства, но даже сегодня, более чем через десять лет после окончания технической оценки (готовности страны к Шенгену.— “Ъ”), румынские граждане не имеют права выезжать без виз в другие государства-члены (ЕС.— “Ъ”)»,— жаловался ранее министр внутренних дел страны Лучиан Боде. «Менее чем через 60 дней Хорватия станет членом шенгенской зоны и еврозоны. Таким образом, будут завершены крупные реформаторские процессы и будут достигнуты наши стратегические цели, что крайне важно для новых инвестиций и дальнейшего развития экономики»,— пообещал также премьер-министр Хорватии Андрей Пленковкович.

Напомним, шенгенская зона появилась с заключением в 1985 году одноименного соглашения в люксембургском городке Шенген. С тех пор внутри шенгенского пространства действует свободное перемещение, а контроль внутренних границ, за редким исключением, отсутствует. Сегодня в шенгенскую зону входят 22 страны ЕС, а также Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Фактически к ней также относятся Монако, Сан-Марино, Андорра и Ватикан — эти государства не подписали законодательство Шенгена, но при пересечении границ между ними и странами—членами шенгенской зоны также нет контроля пограничной службы. При этом некоторые страны ЕС: Ирландия, Кипр, Болгария, Румыния и Хорватия — в эту зону не входят. Три последние ранее обратились с заявкой о присоединении, однако вступить в ЕС они смогли (София и Бухарест — в 2007 году, Загреб — в 2013-м), а вот в шенгенскую зону до сих пор нет.

На практике речь шла о том, что получить «шенген» в посольствах этих стран, например в РФ, было нельзя, но въезжать во все три республики разрешалось и по национальной, и по шенгенской визе.

При этом до кризиса в российско-европейских отношениях власти всех трех стран неоднократно заявляли о стремлении к упрощению визового режима. Например, в Болгарии, где ранее недвижимость имели порядка 300 тыс. россиян и которую ежегодно посещали 300–600 тыс. туристов из РФ, обещали выдавать визы чуть ли не в аэропорту прилета.

Технически возможность получить национальную визу останется и после присоединения к Шенгенскому соглашению, если оно случится. Однако на практике туристам и бизнесменам в таких случаях приходится оформлять шенгенскую визу. Условия ее выдачи для россиян ужесточились с сентября этого года, когда Еврокомиссия приостановила действие соглашения России и ЕС об упрощении выдачи виз. Теперь получение россиянами краткосрочной шенгенской визы занимает больше времени и обходится дороже (визовый сбор вырос с €35 до €80). При этом вероятность получения многократной визы заметно снизилась, а вероятность отказа, наоборот, выросла. Власти ряда стран ЕС и вовсе прекратили впускать к себе граждан РФ по шенгенской визе.

Впрочем, и до присоединения к Шенгенскому соглашению в Брюсселе намекали, что от Софии, Загреба и Бухареста ждут солидарности с партнерами по ЕС в вопросах выдачи виз россиянам.

А вот сами партнеры по Евросоюзу могут и не согласовать заявки этих трех стран на присоединение к шенгенской зоне. О своих опасениях из-за потока нелегальной миграции через границы этих стран уже заявили в Австрии, Нидерландах и Швеции. «Ситуация на границе, невыносимая для населения, показывает, что Шенген, по сути, не работает. Поэтому дальнейшее расширение системы не имеет смысла. От меня как министра внутренних дел, отвечающего за безопасность, однозначно "нет"»,— предупредил глава МВД Австрии Герхард Карнер. Окончательная позиция других членов ЕС станет ясна в ходе голосования в четверг.

Галина Дудина