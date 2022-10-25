Шенгенные мутации

Чехия во вторник стала шестой страной Евросоюза, закрывшей въезд для российских туристов с действующей шенгенской визой. Новые ограничения могут последовать, если к высказанным ранее рекомендациям Еврокомиссии прислушаются и другие страны ЕС. Пока что въезд при наличии «шенгена» возможен в большинство европейских стран, а вот получить новую визу стало значительно сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С 25 октября Чехия перестала впускать через внешние границы россиян с действующей шенгенской визой — вне зависимости от того, какой страной она была выдана. «По данным МИДа республики, в Чехию ежедневно через аэропорт Праги прибывает около 200 граждан РФ. С 25 октября те из россиян, которые прибудут в страну через ее внешние границы, включая аэропорты, с действующей шенгенской визой, выданной в любом из государств ЕС, с целью туризма, спорта или культуры, не будут допущены на чешскую территорию»,— ранее заявил глава МИДа Ян Липавский.

Еще несколько лет назад Чехия была одним из приоритетных направлений для российских туристов. Турпоток из РФ рос до 2013 года, когда страну посетили рекордные 759 тыс. человек, а затем упал, но все равно держался на уровне примерно полумиллиона туристов в год. При этом, по оценкам туроператоров, россияне, нередко выбиравшие Чехию для отдыха в продолжительные новогодние праздники, задерживались в стране дольше, чем туристы из других стран.

Долгое время Чехию вообще можно было отнести к числу дружественных России стран ЕС, несмотря на точечные скандалы вроде сноса памятника маршалу Ивану Коневу в Праге. Однако все изменилось весной 2021 года.

Тогда отношения между Москвой и Прагой оказались на грани разрыва после прозвучавших в адрес российских спецслужб обвинений в организации взрыва на складе боеприпасов возле деревни Врбетица в 2014 году. Из посольства РФ в Чехии были высланы 35 дипломатов и 46 административно-технических работников, а посольство Чехии в РФ лишилось 16 дипломатов, четырех сотрудников административно-технического персонала и 91 сотрудника из числа россиян. Чехия исключила «Росатом» из тендера на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». В Москве рассматривали возможность ограничения импорта продукции чешского производства, в частности пива.

Теперь же Чехия, завершающая свое полугодовое председательство в ЕС, решительно присоединилась к группе стран, закрывших въезд для россиян. В сентябре въезд по краткосрочным шенгенским визам (в том числе выданным третьими странами) запретили Эстония, Латвия, Литва и Польша. Исключения делаются лишь для отдельных категорий путешественников, например, родственников граждан стран ЕС, обладателей вида на жительство, дипломатов. В конце сентября перекрыть транзит россиян в ЕС также решила Финляндия, запретив въезд по туристическим визам.

На уровне ЕС согласовать столь радикальные ограничения не удалось. Вместо этого 6 сентября Еврокомиссия утвердила выдвинутое Чехией предложение приостановить действие соглашения России и ЕС об упрощении выдачи виз от 2006 года.

Теперь получение россиянами краткосрочной шенгенской визы занимает больше времени и обходится дороже (визовый сбор вырос с €35 до €80). При этом вероятность получения многократной визы заметно снизилась.

Кроме того, многие страны в одностороннем порядке ввели дополнительные ограничения, усложнив сбор пакета документов. Например, в визовых центрах Германии, Словении и Мальты теперь требуют медицинские страховки, оформленные в странах ЕС.

Не исключено, что в скором времени получить шенгенскую визу и путешествовать с уже имеющимся «шенгеном» станет еще сложнее. Ранее Еврокомиссия уже рекомендовала странам ЕС «пересмотреть вопрос о том, стоит ли признавать уже выданные визы» — их, по оценкам еврокомиссара по внутренним делам Ильвы Йохансон, на руках у россиян осталось менее 1 млн.

Как пообещала еще в сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия проработает ответные меры на «недружественную политику» ЕС, учитывая «интересы граждан РФ и вопросы обеспечения национальной безопасности». «ЕС продолжает запирать свою клетку изнутри и самоизолироваться как от России, так и от всего остального мира, что осложняет деловые и личные связи между народами на Европейском континенте и на пространстве Евразии и нарушает принципы свободы передвижения, которые были зафиксированы в основополагающих документах ОБСЕ»,— объясняла дипломат. Односторонние ограничения, введенные тогда балтийскими странами, она назвала «нарушающими все мыслимые принципы международного права». И пообещала, что Россия от граждан ЕС закрываться не будет.

Галина Дудина