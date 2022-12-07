Налоги удержат по полной

Россияне, которые перешли к другому брокеру из-за санкций, рискуют переплатить налоги. Как пишут «Ведомости», проблемы подтвердили «Тинькофф Инвестиции», Альфа-банк и «Финам». Весной под ограничения попали сразу несколько финансовых компаний, среди которых, например, ВТБ и «Альфа-Инвестиции». Клиенты этих брокеров стали переводить активы другим игрокам, чтобы избежать блокировки иностранных бумаг и проблем с российскими инструментами. Но, как выяснилось сейчас, такой переход проходил некорректно с точки зрения Налогового кодекса. В чем именно проблема? И что теперь делать инвесторам? Расскажет Лилия Галявиева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

После вступления в силу санкций, брокеров сменили 200 тыс. россиян. Ситуация была уникальной — с такой массовой миграцией рынок никогда не сталкивался. При переходе компании должны передавать друг другу большое количество документов, в том числе с информацией о цене, по которой клиент покупал активы. Эта справка важна для инвестора, поскольку она учитывается при выплате 13-процентного НДФЛ.

Если документ есть, то налог удержат с разницы между стоимостью продажи и приобретения бумаг. Если нет, то с полной суммы реализации инструментов. Такая справка оформляется каждому клиенту индивидуально. Это важное условие. Но соблюдать его весной было невозможно, отмечает управляющий директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Дмитрий Александров:

«Перевести вручную каждого человека было невозможно. Все оформлялось не как индивидуальный переход клиента, а как его перевод по реестру. Сейчас налоговая отказывается принимать документы, подтверждающие затраты на приобретение бумаг бывших санкционных брокеров, поскольку их перевод проходил через составление таких реестров. Соответственно, объем прибыли, которую получил клиент, рассчитывается некорректно».

Теперь собрать все недостающие справки клиенты должны до января. Учитывая количество обращений и жесткость дедлайна, сделать это нереально. Особенно нелегко придется тем инвесторам, которые меняли брокеров несколько раз за год. Мало того, что им предстоит обойти офисы сразу нескольких организаций, так еще и параллельно нужно будет разобраться с ошибками, которые управляющие компании допускали при переходе, жалуется один из пострадавших Борис:

«Мои акции из ВТБ в "Альфу" были переведены с правильной информацией, а оттуда в БКС данные о покупной стоимости бумаг передали неверно. У меня она занижена на 25%. Я уже полгода бьюсь с БКС, чтобы мне все корректно проставили — они отказываются. Говорят, что нужна справка из "Альфы", она предоставляет ее, но там неправильные сведения. То есть стоимость бумаг как-то пересчитали, но на мой вопрос, как это сделали, никакого ответа нет».

А что пытаются сделать сами брокеры? Они обратились в Минфин с просьбой внести поправки в Налоговый кодекс. Ведомство на помощь не поспешило. Так что свою судьбу инвесторам, видимо, придется решать самостоятельно, говорит партнер компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин: «Если у вас на брокерском счете нет свободных денег, а все они рассованы в инструменты, то брокер не может удержать налог, и он сообщит об этом в налоговый орган.

Если вы ничего не будете делать, к 1 декабря 2023 года вам придется этот неудержанный налог уплатить в бюджет. Вы уже получите существенную отсрочку, чтобы разобраться с этой технической проблемой. Можно просто подать декларацию со всеми необходимыми документами до 30 апреля и подтвердить, что на самом деле налог удерживать не нужно, поскольку вы приложили все оправдательные справки, которые подтверждают ваши расходы на приобретение бумаг».

Еще один вариант — искать справедливости у Центробанка. В конце концов, он же заявлял о необходимости завоевать доверие инвесторов.

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Иван Хорушевский