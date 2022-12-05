Инвесторы стали консервативнее

Российские инвесторы сфокусировались на консервативных стратегиях. Об этом говорят опрошенные “Ъ FM” портфельные управляющие и подтверждают данные Московской биржи. По итогам ноября, торги облигациями установили рекорд за всю историю ведения статистики с 2009 года. Участники скупили бумаг на общую сумму больше 3,5 трлн руб. Объем же торгов акциями, напротив, снизился на 15% всего за месяц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Почему со временем доверие инвесторов не вернулось? Глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин подтверждает, что сейчас все клиенты обращаются к нему за стратегиями без риска, несмотря на низкую доходность: «Стратегия управления акциями переиграла рынок, у нее все хорошо — спрос равен нулю. Основной интерес вызывают инструменты денежного рынка — это наиболее низкая доходность и, как считается, полная надежность, аналог банковского депозита, наверное, но чуть более доходный.

Второе место занимают облигации, причем мы специализируемся на высокодоходных. Игроки просят, чтобы мы уходили в более высокие сегменты кредитного качества. Но мне кажется, что облигации здесь возникают не потому, что сошлись звезды, а из-за обнуления веры в рынок.

Во-первых, он упал. Во-вторых, по нему нет отчетности, в-третьих, всех напугал "Газпром" со своими дивидендами и налоговыми выплатами. Российский рынок акций оказался в состоянии глубокой деградации. Да и инфляцию в 2022 году победить не удалось, потому что на облигациях мы заработали клиентам около 6%. Но по совокупности двух лет — победили. На будущее внутренняя доходность облигационного портфеля сильно выше 10%, она ближе к 20%, так что потенциал есть».

Еще летом глава ЦБ Эльвира Набиуллина назвала необходимым вернуть доверие к фондовому рынку розничных инвесторов. Они, по оценкам собеседников “Ъ FM”, генерируют от 70% до 80% оборота на Московской бирже.

По оценке «БКС Экспресс», драйвером роста могут стать дивиденды российских нефтяников, о которых должны объявить в ближайшие два месяца. Однако инвестиционный менеджер «Альфа-Капитала» Тимур Нигматуллин считает, что так просто кризис не одолеть: «Снижение цен на акции непропорционально сокращению корпоративных прибылей. Оно, несомненно, есть, но не двукратное. Эта разница возникла из-за того, что участники рынка не хотят рисковать и не готовы покупать акции даже по низким ценам.

Возможно, они с трудом себе представляют, как будет развиваться ситуация в будущем. Будут ли меняться, например, подходы к налогообложению компаний, к регулированию отраслей? Каким образом будут влиять санкции на бизнес?

Возможно, спрос восстановится рано или поздно сам собой. Может быть, это станет следствием снятия ограничений на движение капитала или санкций. "Газпром" объявлял о дивидендах, но мы не видим, что этот фактор сильно повлиял на котировки. При этом на вопрос, когда все это закончится, ответить сложно. Нет таких данных, которые можно экстраполировать и на их основании что-то предсказать».

В Минфине говорили, что повысить интерес инвесторов к российским эмитентам помогла бы публикация отчетности, которая с марта была скрыта из-за санкционных рисков. Однако правительство продлило право компаний не раскрывать операционные показатели еще как минимум полгода.

Руководство Мосбиржи в ответ предложило создать непубличный канал раскрытия данных инвесторам. Как именно он должен выглядеть, когда появится и появится ли вообще, не уточняется.

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Иван Якунин