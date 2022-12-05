Инвесторы переводят на «дочек»

Крупные инвесторы уходят в зарубежные юрисдикции. В частности «Цифра брокер» (бывший «Фридом Финанс» ) сообщил, что владельцы самых больших портфелей перевели активы в казахстанскую «дочку» компании. Это около 10-15% всей клиентской базы. Именно они генерируют основную выручку холдинга. По мнению собеседников “Ъ FM”, такая тенденция наблюдается на всем рынке, и вывод, скорее всего, продолжится. Есть ли какие-то риски в зарубежных юрисдикциях? Разбиралась Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С января по август россияне перевели зарубежным брокерам больше $1 млрд — это данные Центробанка. Регулятор назвал сумму относительно небольшой, однако подчеркнул, что видит риск существенного оттока частных инвестиций в долгосрочной перспективе. Этому способствуют не только антироссийские санкции, но и внутренние ограничения, говорят игроки рынка.

Для желающих сохранить свой капитал в долларах и продолжить инвестировать, например, в американские компании почти нет других альтернатив, кроме перевода счета за рубеж. Спрос на услугу сохраняется и из-за страха блокировок, отметил глава инвесткомпании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин: «Мы не знаем, какие санкции возможны для россиян и инфраструктуры. В частности существует СПБ Биржа, которая оставила некоторые иностранные акции, активно развивает тему китайский ценных бумаг.

Но если на эту площадку будут наложены ограничения, то все это может закончиться блокировками активов по образцу февраля 2022 года. Никто не хочет рисковать. "Цифра брокер" в данном случае работает как очередной посредник для вывода капитала за рубеж. Но я думаю, что скоро примеру последуют и другие игроки, и эта инфраструктура будет налаживаться».

В интервью РБК глава Freedom Holding Corp Тимур Турлов предположил, что основная волна миграции клиентов произойдет после того, как курс рубля начнет падать. Причем, по его мнению, переводить счета будут не только в Казахстан — привлекательными выглядят также Турция и Арабские Эмираты из-за менее жесткого комплаенса. Тем не менее перевод к любому зарубежному брокеру чреват рисками.

Какими они могут быть, предположил адвокат компании ЮСТ Александр Боломатов: «Тот объем гарантий, контроля, который в российской юрисдикции обеспечивался целой системой нормативно-правовых актов и надзора со стороны регулятора исчезает.

Российский инвестор ничего не знает о регулировании, которое есть в другой юрисдикции, не представляет, к кому обратиться за защитой прав, какие существуют практики бизнеса. Говорить о том, что при дислокации в другую страну, риски снимаются полностью, наивно. Через какое-то время ограничения и запреты, которые наложены на российских инвесторов, точно так же могут быть спроецированы и на близкие России юрисдикции».

По словам игроков брокерского рынка, возможные блокировки для клиентов страшнее, чем незнакомые особенности зарубежных юрисдикций. Пока Казахстан выглядит наиболее понятным вариантом для многих инвесторов.

По мнению президента холдинга «Финам» Владислава Кочеткова, рынок этой страны сейчас напоминает Россию годичной давности: «О наличии заграничного счета нужно будет отчитаться российской ФНС. Но у крупных инвесторов таких счетов много, и им не привыкать. Тарифы — штука индивидуальная, особенно для крупных клиентов. Плюс законодательные ограничения. Российские инвесторы в основном выбирают Казахстан, Кипр — там нет каких-то ограничений и различий с тем, что было в России. Как правило, в этих юрисдикциях доступно больше площадок».

Пока непонятно, как в этой ситуации будет действовать Центробанк и решится ли на какие-то ограничения, если переток капитала будет расти. Игроки брокерского рынка надеются, что нет, ведь планка по выводу средств в зарубежные банки уже установлена на уровне $1 млн в месяц. Так что все больше компаний присматриваются к Казахстану — на местную биржу, по данным “Ъ”, планируют выйти БКС и «Велес Капитал».

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Александр Рассохин