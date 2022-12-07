Экс-глава правительства Кузбасса помещен под домашний арест, ему предъявлено обвинение по 30 эпизодам мошенничества

Центральный райсуд Кемерова отправил под домашний арест - до 3 февраля - бывшего председателя правительства Кузбасса Вячеслава Телегина. Также суд запретил ему общаться с другими участниками уголовного дела, кроме близких родственников. Вячеславу Телегину предъявлено обвинение по 30 эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы до десяти лет). Уголовное дело в отношении Вячеслава Телегина было возбуждено в феврале 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Правительства Кузбасса Фото: Администрация Правительства Кузбасса

О задержании Вячеслава Телегина стало известно в понедельник 5 декабря. Планировалось, что мера пресечения ему будет избрана в тот же день. Однако суд отложил рассмотрение вопроса до 7 декабря.

В суде следователь сообщил, что вменяемые Вячеславу Телегину преступления связаны с его работой на посту главы Ленинска-Кузнецкого. Ущерб, причиненный бюджету, правоохранители оценили в 73 млн руб. Суд, зачитывая материалы ФСБ, сообщил, что «Вячеслав Телегин организовал в период с 2014 по 2018 годы заключение незаконных муниципальных контрактов с местной строительной компанией».

Ходатайствуя об аресте экс-чиновника, следователь сообщил, что обвиняемый имеет большой авторитет среди населения и связи в органах власти: «Он продолжительное время работал на посту главы Ленинска-Кузнецкого. Дело имеет большой общественный резонанс. Обвиняемый может скрыться». Однако суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя.

Вячеслав Телегин ушел в отставку по собственному желанию 5 августа в связи с ухудшением состояния здоровья. Он стал председателем регионального правительства в феврале 2020 года. Вячеслав Телегин был назначен первым заместителем губернатора региона в октябре 2018 года, ранее он был замом по жилищно-коммунальному и дорожному комплексам. До этого, с 2015 года занимал пост главы Ленинск-Кузнецкого округа. В 2010 году избрался на должность главы Ленинск-Кузнецка.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово, Оксана Павлова