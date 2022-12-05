Задержан экс-председатель правительства Кузбасса

Бывший председатель правительства Кузбасса Вячеслав Телегин задержан сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС. Вопрос об избрании ему меры пресечения будет избран сегодня, уточнили «Ъ-Сибирь» в Центральном райсуде Кемерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа Фото: Официальный сайт Администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа

Вячеслав Телегин ушел в отставку по собственному желанию 5 августа в связи с ухудшением состояния здоровья. Он стал председателем регионального правительства в феврале 2020 года. Вячеслав Телегин был назначен первым заместителем губернатора региона в октябре 2018 года, ранее он был замом по жилищно-коммунальному и дорожному комплексам.

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Анна Егорова