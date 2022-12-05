Суд отложил рассмотрение ходатайства об аресте экс-главы правительства Кузбасса Вячеслава Телегина

Центральный районный суд Кемерова отложил до 7 декабря рассмотрение ходатайства следствия о заключении под стражу бывшего председателя правительства региона Вячеслава Телегина. Об этом сообщили в пресс-службе суда, добавив, что бывшему чиновнику продлили срок задержания до 72 часов. Правоохранительные органы не комментируют уголовное дело Вячеслава Телегина.

По данным суда, экс-главе правительства Кузбасса предъявлено обвинение по 25 эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ, наказания — лишение свободы до десяти лет).

Вячеслав Телегин ушел в отставку по собственному желанию 5 августа в связи с ухудшением состояния здоровья. Он стал председателем регионального правительства в феврале 2020 года. Вячеслав Телегин был назначен первым заместителем губернатора региона в октябре 2018 года, ранее он был замом по жилищно-коммунальному и дорожному комплексам.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев