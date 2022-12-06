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Коммерсантъ FM
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Песков заявил, что на встрече Путина с СПЧ не будет запретных тем

Запретных тем на встрече президента России Владимира Путина с Советом по правам человека (СПЧ), который пройдет завтра, 7 декабря, не будет. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Ранее сегодня, 6 декабря, о стоп-листе, содержащем нерекомендованные для обсуждения на заседании вопросы, сообщало издание «Верстка».

«Никакого стоп-листа не может быть. Люди там волевые, проявили себя в своих областях, которые не будут смотреть стоп-лист и выполнять»,— сказал господин Песков журналистам (цитата по «РИА Новости»). Пресс-секретарь ранее сегодня в комментарии ТАСС сказал, что в ходе заседания у всех членов СПЧ будет возможность высказаться.

Ранее сегодня издание «Верстка» со ссылкой на двоих неназванных членов совета и близкого к СПЧ источнику сообщила, что в стоп-лист попал закон о фейках, убийство бойца «ЧВК Вагнера» Евгения Нужина, протесты мобилизованных матерей. По словам источников, «очень осторожно» можно обсудить с президентом обеспечение мобилизованных. Российские потери на Украине, как отмечает издание, «трогать не рекомендовано». При этом источники сообщили, что президента посоветовали спросить об окончании частичной мобилизации.

Как сообщили в Кремле, завтрашнее заседание СПЧ с Владимиром Путиным пройдет в формате видеоконференции. Это первая встреча президента с обновленным составом совета. 17 ноября президент обновил состав СПЧ. Из него исключены в том числе журналисты Николай Сванидзе, Екатерина Винокурова, Иван Засурский, создатель «Комитета против пыток» Игорь Каляпин. Среди новых членов совета — председатель Союза писателей Николай Иванов, депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина, военкор Александр Коц.

Подробнее об обновлении состава СПЧ — в материале «Ъ» «Президент хочет нового совета».

Лусине Баласян

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