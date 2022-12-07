Песков назвал темы встречи Путина с членами СПЧ

Президент Владимир Путин обсудит с Советом по правам человека (СПЧ) протезирование для тяжелораненых солдат, налаживание солдатской почты, а также работу следственных органов на присоединенных территориях. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Встреча в формате видеоконференции пройдет сегодня, 7 декабря.

По словам господина Пескова, предстоит «длительный обмен мнениями», который обычно «принимает затяжной характер». «Мы сразу дадим в эфир большую часть этого мероприятия. Но вы понимаете, что ни один канал, даже информационный, не может держать свыше полутора-двух часов в своем эфире мероприятие»,— уточнил представитель Кремля во время пресс-колла.

Комментируя включение в состав СПЧ военкора Александра Коца, Дмитрий Песков заявил, что на фоне военной операции в России «сложился феномен военкоров». Он утверждает, что эти журналисты «на передовой, не жалея живота своего и рискуя жизнью» освещают события.

Это первая встреча президента с обновленным составом совета. 17 ноября господин Путин обновил состав СПЧ, исключив из него в том числе журналистов Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Ивана Засурского, создателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина. Издание «Верстка» со ссылкой на источник сообщало, что участникам встречи с президентом дали стоп-лист с не рекомендованными для обсуждения вопросами, но в Кремле это отрицают.

Подробнее об обновлении состава СПЧ — в материале «Ъ» «Президент хочет нового совета».

Лаура Кеффер