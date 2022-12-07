Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Песков назвал темы встречи Путина с членами СПЧ

Президент Владимир Путин обсудит с Советом по правам человека (СПЧ) протезирование для тяжелораненых солдат, налаживание солдатской почты, а также работу следственных органов на присоединенных территориях. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Встреча в формате видеоконференции пройдет сегодня, 7 декабря.

По словам господина Пескова, предстоит «длительный обмен мнениями», который обычно «принимает затяжной характер». «Мы сразу дадим в эфир большую часть этого мероприятия. Но вы понимаете, что ни один канал, даже информационный, не может держать свыше полутора-двух часов в своем эфире мероприятие»,— уточнил представитель Кремля во время пресс-колла.

Комментируя включение в состав СПЧ военкора Александра Коца, Дмитрий Песков заявил, что на фоне военной операции в России «сложился феномен военкоров». Он утверждает, что эти журналисты «на передовой, не жалея живота своего и рискуя жизнью» освещают события.

Это первая встреча президента с обновленным составом совета. 17 ноября господин Путин обновил состав СПЧ, исключив из него в том числе журналистов Николая Сванидзе, Екатерину Винокурову, Ивана Засурского, создателя «Комитета против пыток» Игоря Каляпина. Издание «Верстка» со ссылкой на источник сообщало, что участникам встречи с президентом дали стоп-лист с не рекомендованными для обсуждения вопросами, но в Кремле это отрицают.

Подробнее об обновлении состава СПЧ — в материале «Ъ» «Президент хочет нового совета».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...