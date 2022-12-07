Уцелевшие при взрыве в доме Нижневартовска квартиры небезопасны для проживания

Проживать в неразрушенных квартирах в первом и втором подъездах дома Нижневартовска, в котором 4 декабря взорвался газовый баллон, небезопасно. Об этом сообщила администрация города. «Жителям разрешено в порядке очередности и только со спасателями, сотрудниками полиции зайти в помещения, чтобы взять необходимые вещи и документы», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрыв произошел в третьем подъезде на втором этаже. Пострадали третий и четвертый подъезды. Погибли восемь человек, пятеро попали в больницу. 7 декабря в городе объявлен траур.

«Предстоит комплексная экспертиза всех конструкций здания. На проведение всех мероприятий потребуется не менее трех недель. На основании данных экспертизы будет приниматься решение о возможном или невозможном восстановлении дома», — сообщили в мэрии.

На время проведения экспертизы и дальнейших работ жителям будет предложено перевезти вещи на охраняемый склад. Его предоставит муниципалитет.

Наталья Комарова во вторник подписала постановление о выплатах родственникам погибших по 1 млн руб., пострадавшие и получившие травмы легкой степени получат по 100 тыс. руб., средней — 300 тыс. руб., тяжелой — 500 тыс. руб.

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