СКР: взрыв в доме в Нижневартовске произошел во время монтажа газовой горелки

Взрыв в доме на ул. Мира, 6а в Нижневартовске, в результате которого пострадали 15 человек, предварительно, произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ханты-Мансийскому автономном округу (ХМАО).

Напомним, сейчас следователи расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По уголовному делу допрашиваются свидетели и очевидцы происшествия, также проводятся следственные действия с участием руководства и персонала станции заправки газового оборудования ООО Топливная компания «АртСевер», где накануне мужчина заправлял газовый баллон.

Взрыв в пятиэтажном доме произошел вечером, 4 декабря. В результате пострадали 15 человек, из которых шестеро скончались. Пяти пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. По словам мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко, под завалами все еще могут находиться люди.

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