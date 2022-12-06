Число погибших при взрыве газового баллона в жилом доме Нижневартовска увеличилось до восьми

Из-под завалов дома в Нижневартовске, где произошел взрыв газового баллона, извлекли тело восьмого погибшего. Таким образом, найдены все, кто был в списке пропавших без вести. «На этот час официально признаны погибшими в результате воскресной трагедии восемь человек»,— сообщил мэр города Дмитрий Кощенко..

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко Фото: Telegram-канал мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко

Взрыв в пятиэтажном доме на ул. Мира, 6а в Нижневартовске, в результате которого пострадали 15 человек, предварительно, произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. Следователи расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Подробнее о ЧП — в материале «Ъ-Урал» «Газ ударил по жильцам».

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