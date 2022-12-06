В Нижневартовске 7 декабря объявили днем траура по погибшим после взрыва в жилом доме

В Нижневартовске (Югра) завершились поисково-спасательные работы на месте дома, где 4 декабря произошел взрыв газового баллона. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова. Спасатели извлекли из-под завалов восемь человек, в том числе четверых детей, младшему из которых было три года. Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко объявил 7 декабря днем траура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко Фото: Telegram-канал мэра Нижневартовска Дмитрия Кощенко

Взрыв в пятиэтажном доме на ул. Мира, 6а в Нижневартовске, в результате которого пострадали 15 человек, предварительно, произошел во время монтажа газовой горелки к газовому баллону в квартире одного из жильцов третьего подъезда на втором этаже. Следователи расследуют уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Наталья Комарова во вторник подписала постановление о выплатах родственникам погибших по 1 млн руб., пострадавшие и получившие травмы легкой степени получат по 100 тыс. руб., средней — 300 тыс. руб., тяжелой — 500 тыс. руб.

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