В Новошахтинске задержан стрелявший в полицейских дезертир

В Ростовской области задержан мужчину, который накануне, 6 декабря, открыл огонь по сотрудникам полиции в Новошахтинске. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия»,— написал господин Голубев в своем Telegram-канале.

Вчера, 6 декабря, неизвестный мужчина в камуфлированной форме напал на сотрудников полиции. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, а нападавший скрылся с места преступления. Василий Голубев уточнил, что раненый полицейский находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В СМИ появлялась информация, что неизвестный мог быть дезертиром.

Милена Костерева, Анастасия Назарова