Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новошахтинске задержан стрелявший в полицейских дезертир

В Ростовской области задержан мужчину, который накануне, 6 декабря, открыл огонь по сотрудникам полиции в Новошахтинске. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«Преступник задержан. В результате слаженных оперативно-розыскных действий его обнаружили в пустующем здании под Новошахтинском. Проводятся следственные действия»,— написал господин Голубев в своем Telegram-канале.

Вчера, 6 декабря, неизвестный мужчина в камуфлированной форме напал на сотрудников полиции. Один из полицейских получил огнестрельное ранение, а нападавший скрылся с места преступления. Василий Голубев уточнил, что раненый полицейский находится в больнице в состоянии средней степени тяжести. В СМИ появлялась информация, что неизвестный мог быть дезертиром.

Милена Костерева, Анастасия Назарова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...