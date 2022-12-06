Человек в камуфляже поднял Новошахтинск по тревоге

В пригороде Новошахтинска (Ростовская область) сегодня около полудня неизвестный мужчина открыл огонь по полицейским. Один из них госпитализирован с огнестрельным ранением, его состояние оценивается как средней тяжести. В городе ведутся оперативно-разыскные мероприятия. Местных жителей попросили оставаться в помещениях до задержания подозреваемого, работа общественного транспорта по нескольким маршрутам приостановлена. По сообщениям СМИ, стрелявший мог быть дезертиром, однако собеседник «Ъ» в силовых структурах говорит, что считать так пока нет оснований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В вторник, 6 декабря, около 12:00 в пригороде города Новошахтинска мужчина в камуфляжной форме открыл огонь по сотрудникам полиции и скрылся с места происшествия. Один из полицейских получил огнестрельное ранение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

В администрации города призвали жителей покинуть улицы и укрыться в помещениях. Также власти попросили граждан не пытаться самостоятельно задержать подозреваемого.

«Полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемого в нападении на сотрудников ОМВД России по Новошахтинску», — сказано в сообщении ГУ МВД России по региону.

В первые часы после происшествия в городе были усилены меры безопасности в школах и детских садах. Временно приостановлено движение общественного транспорта по внутригородским маршрутам №№ 4, 8, 9, а также в сторону поселков Новая Соколовка и Соколово-Кундрюченский. В городе образовались пробки из-за усиления на постах ДПС.

Пострадавший полицейский доставлен в городскую больницу, его состояние специалисты характеризуют как средней тяжести, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Для оказания помощи пострадавшему в Новошахтинск из Ростовской областной клинической больницы была направлена бригада сосудистых хирургов.

Следственный отдел по Новошахтинску СУ СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном обороте огнестрельного оружия (ст. 317, ч. 1 ст. 222 УК РФ).

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщает, что стрелявший мог быть дезертиром, однако источник «Ъ» в силовом ведомстве не подтвердил эту информацию. «Личность стрелявшего пока не установлена. И оснований говорить, что это дезертир, нет», — подчеркнул он.

Baza опубликовала видео с предполагаемым стрелком. По данным издания, полицейские наткнулись на вооруженного мужчину, когда прочесывали местность в поисках пропавшей 43-летней женщины.

Кристина Федичкина