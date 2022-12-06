Белгородский губернатор проконтролировал строительство засечной черты на границе с Украиной

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проконтролировал сегодня, 6 декабря, возведение так называемой засечной черты — комплекса оборонительных сооружений на границе с Украиной. В своем Telegram-канале глава региона сообщил, что проверил объект вместе с курирующим его вице-губернатором Владимиром Базаровым. Чиновники убедились, что «большая работа, особо важная для обеспечения безопасности всех жителей», идет в соответствии с графиком.

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В конце ноября господин Гладков в ходе пресс-конференции пояснял, что Белгородская засечная черта (по аналогии с оборонительной чертой Х–XVII веков) возводится из-за напряженной обстановки на границе. Тогда он не стал раскрывать подробности работ, сославшись на то, что за его информацией следят «достаточно внимательно наши враги»: «Начиная с апреля в рамках своих полномочий занимаемся достаточно активно укреплением рубежей… В любом деле мы рассматриваем несколько вариантов развития событий, надеюсь, пессимистичные варианты нам не понадобятся».

Засечные черты, напомним, создавались из лесных завалов-засек, которые чередовались c частоколами, земляными валами и рвами. Глубина полосы засек местами достигала 20–30 км. На лесных дорогах ставились укрепления-крепостцы и башни, которые были оснащены пушками. Главной целью засечной черты была защита рубежей от набегов крымских татар.

В конце октября Вячеслав Гладков в соцсетях впервые рассказал о возведении в приграничных районах региона неких защитных сооружений. На сопутствующих постам фотографиях были видны бетонные тетраэдры, в два ряда установленные вдоль проселочных дорог, проходящих у лесополос. Такие же тетраэдры заметны на фото по итогам сегодняшнего визита губернатора к местам сооружения засечной черты. До 21 декабря на территории Белгородской области продлены действие «желтого» уровня террористической опасности и запрет на запуск петард и салютов.

Андрей Цветков, Воронеж