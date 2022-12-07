Столтенберг: условий для мира на Украине сейчас нет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Запада должны продолжать поставлять Украине оружие. По его мнению, условий для мирного урегулирования военного конфликта на Украине сейчас нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг

Фото: Michele Tantussi, Reuters Йенс Столтенберг

Фото: Michele Tantussi, Reuters

Господин Столтенберг считает, что зимой конфликт, скорее всего, перейдет в более спокойную фазу. Он ожидает, что Москва и Киев будут стремиться «перегруппировать и перевооружить свои силы». «Условий (для дипломатического решения конфликта.— "Ъ") сейчас нет»,— сказал генсек НАТО на мероприятии Global Boardroom, организованном Financial Times.

Он пояснил, что Россия «не проявляет никаких признаков желания мирного прекращения войны» и «пытается заморозить» конфликт, чтобы «начать более масштабное наступление весной». «Чем сильнее мы хотим мирного разрешения (конфликта.— "Ъ"), тем более настоятельной является необходимость оказания военной поддержки Украине»,— уверен он.

В конце ноября по итогам встречи в Бухаресте страны НАТО договорились поддерживать Украину столько, сколько понадобится, а также более тесно с ней работать. The New York Times сообщала, что у 20 из 30 стран альянса почти закончились возможности для военной помощи Киеву. Йенс Столтенберг называл главной задачей помочь Украине восстановить энергетическую инфраструктуру.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер