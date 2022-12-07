Bloomberg: цены на батареи для электромобилей выросли впервые за десятилетие

Цены на литий-ионные батареи для электромобилей с начала 2022 года возросли на 7%, до $151 за кВт•ч. По данным BloombergNEF, это первый подъем цены на такие батареи с 2010 года. Рост цен связан с возросшей стоимостью лития и никеля.

С начала 2021 года цены на литий выросли в десять раз, на никель — на 75%. По прогнозам экспертов, в 2023 году цены на батареи для электромобилей вырастут до $152 за кВт•ч на фоне роста спроса. Согласно прогнозам, цены на такие батареи опустятся до $100 за кВт•ч только к 2026 году.

По данным «Российской газеты», продажи электромобилей в России выросли на 34%. С начала года в России продали 2,1 тыс. таких автомобилей. Как узнал «Ъ», власти Москвы планируют закупить в 2024–2030 годах аккумуляторные батареи для электротранспорта на 130 млрд руб. Большая часть финансирования придется на поставки для электробусов и «Москвича».

Подробнее — в материале «Москва аккумулирует инвесторов».

Анастасия Ларина