Правительству предложили создать институт для исследования влияния компьютерных игр на детей

Комиссия Совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям при Госдуме предложила правительству определить научно-исследовательский институт, который будет исследовать влияние компьютерных игр на детей. Кроме того, предполагается, что этот институт будет проводить экспертизы компьютерных игр. О предложении стало известно из решения соответствующей комиссии, которое приводит ТАСС.

«Рекомендовать правительству РФ определить организацию (научно-исследовательский институт), которая бы на постоянной основе осуществляла исследования о влиянии компьютерных игр на здоровье детей, вырабатывала по результатам таких исследований предложения о минимизации влияния компьютерных игр на детей и принимала участие в проведении экспертизы компьютерных игр для детей»,— говорится в решении комиссии.

Документом также предусматривается, что по результатам экспертизы институт будет выявлять «вредоносные и опасные» компьютерные игры. Накануне председатель заксобрания Владимирской области Владимир Киселев («Единая Россия») говорил, что в настоящее время обсуждается введение идентификации пользователей компьютерных игр по аналогии с перечнем экстремистских материалов.

Как власти начинали реализацию планов и идей по регулированию игрового контента — в материале «Игры детям не игрушка».

Анастасия Ларина