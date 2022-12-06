В России предложили ввести идентификацию пользователей компьютерных игр

Председатель законодательного собрания Владимирской области Владимир Киселев («Единая Россия») сообщил, что в настоящее время обсуждается возможность введения идентификации пользователей компьютерных игр. Также предлагается установить запрет на регистрацию «небезопасных» для несовершеннолетних игровых аккаунтов, заявил господин Киселев.

Разработать систему идентификации пользователей компьютерных игр предлагает правительству комиссия Совета законодателей по информполитике, информационным технологиям и инвестициям, запрет на «небезопасные» игровые аккаунты предложили ввести многие «коллеги из региональных парламентов», сообщил глава заксобрания Владимирской области.

«Считаем возможным предложить правительству рассмотреть вопрос об установлении требований к разработчикам компьютерных игр, которые распространяются на территории РФ, по идентификации пользователей через российские системы идентификации»,— рассказал Владимир Киселев (цитата по ТАСС). По его словам, для этих целей могут, в частности, использоваться такие сервисы, как «Сбер ID» и «Яндекс ID».

В январе председатель комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи Александр Хинштейн («Единая Россия») говорил, что профильный комитет готов к обсуждению вопроса возрастной маркировки компьютерных игр. Пока в РФ используется международная классификация, но она не всегда отвечает потребностям юных россиян, поэтому необходимо разработать национальную систему оценки, отмечал господин Хинштейн.

В рамках обсуждения законопроекта о запрете ЛГБТ-пропаганды первая замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду») предлагала запретить распространение компьютерных игр, пропагандирующих порнографию, жестокость и насилие и содержащих ненормативную лексику. Это предложение было решено отклонить.

Александр Хинштейн объяснял, что предлагаемая авторами проекта против ЛГБТ-пропаганды формулировка уже охватывает видеоигры.

Подробнее о регулировании рынка видеоигр читайте в публикации «Ъ» «Скином и мечом».

Мария Федотова