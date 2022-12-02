Игры детям не игрушка

Как стало известно “Ъ”, власти начинают реализацию планов и идей по регулированию игрового контента. В частности, правительство разрабатывает требования по возрастной маркировке видеоигр. Инициатива до конца года войдет в федеральный проект «Нормативное регулирование» в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». В РФ уже действуют требования по возрастной маркировке контента, но видеоигры попадают под них лишь частично, говорят юристы. Участники рынка обеспокоены перспективой роста регуляторной нагрузки и расходов при проверке всех игр.

Источник “Ъ”, близкий к одному из профильных министерств, рассказал, что до конца года правительство планирует внести в федеральный проект «Нормативное регулирование цифровой среды» (входит в нацпрограмму «Цифровая экономика») мероприятия, связанные с регулированием контента в видеоиграх.

Пока, по его словам, речь идет о запуске системы возрастной маркировки, аналогичной международной PEGI (Pan European Game Information — европейская рейтинговая система компьютерных игр, используется для присвоения рейтинга играм с 2003 года, применяется в 39 странах). Между регуляторами есть разногласия о механизмах проведения экспертизы, добавляет собеседник “Ъ”, в дискуссии участвуют Минцифры, Минздрав, Минэкономики, 1С (у нее есть кипрское игровое подразделение 1C-777 Limited, разрабатывало линейки «Ил-2 Штурмовик») и VK (развивает VK Play).

Минэкономики по поручению президента уже подготовило изменения в федеральный проект, они вынесены на утверждение профильной правкомиссии, подтвердили “Ъ” в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко: «Изменения направлены на предупреждение бесконтрольного распространения среди детей деструктивной информации». Например, уточнили там, предлагается ввести обязательную возрастную маркировку игр.

В Минцифры переадресовали вопросы в Минэкономики, там и в Минздраве “Ъ” не ответили. В 1С отрицают участие в обсуждении инициативы, в VK отказались от комментариев.

Регулирование разных аспектов видеоигр в этом году активно обсуждается на разных уровнях. В сентябре «Центр стратегических разработок» (ЦСР) выпустил исследование «Виртуальные активы: NFT и виртуальные предметы в компьютерных играх и метавселенных».

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в ноябре выпустил доклад, в котором предложил определить правовой статус внутриигровых предметов, а также заставить игровые площадки соблюдать требования «пакета Яровой», то есть хранить информацию о сообщениях пользователей и предоставлять к ним доступ следственным органам (см. “Ъ” от 23 ноября).

Российское законодательство уже предусматривает возрастную маркировку контента в рамках ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию», отмечает руководитель практики по сопровождению IP и IT сделок Semenov & Pevzner Ирина Остапчук. Она поясняет, что под действие закона подпадает вся информационная продукция, в том числе «программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных», к которым можно отнести и видеоигры. Но сейчас госструктуры не принимают участия в анализе контента и его маркировке перед публикацией, уточняет юрист: «По действующему закону классификацию осуществляет производитель игры или ее распространитель, но госорганы могут проанализировать уже выпущенную игру по своей инициативе или запросу гражданина».

Руководитель направления «Цифровое развитие» ЦСР Александр Малахов уточняет, что под действие ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред» видеоигры подпадают лишь формально: закон регулирует только информацию, которая не подразумевает интерактивности (например, фильмы, книги, музыку и т.д.). «Видеоигры — это не только информация как таковая, но и процесс взаимодействия с ней: использование игровых механик, тех или иных действий и так далее. Из-за этого широкой практики применения этого ФЗ к играм сейчас нет»,— говорит эксперт. Закрытие правового пробела требует внесения изменений в законодательство, отмечает юрист.

Избыточное регулирование негативно скажется на развитии отрасли онлайн-игр, так как компаниям придется расширять юридические департаменты для проверки разработок, считает собеседник “Ъ” из числа участников рынка: «Всем выгодно, если рынок станет прозрачным, максимально открытым и безопасным для пользователей всех возрастов. Но почему бы не водить новшества поэтапно, учитывая международный опыт». В противном случае, уверен источник “Ъ”, дублирование регуляторных процессов усложнит жизнь небольших и даже крупных студий, а «некоторые издательства вообще может поставить на грань выживания».

Никита Королев