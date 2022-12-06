Главред «Дождя» рассказал о нежелании властей Латвии выслушать позицию канала

Главред телеканала «Дождь» (признан в РФ СМИ-иноагентом) Тихон Дзядко (признан физлицом-иноагентом) прокомментировал аннулирование лицензии на вещание телеканала в Латвии. Господин Дзядко отметил, что «Дождю» не дали возможности привести свои аргументы в ответ на обвинения.

«На 30-минутное заседание Совета по электронным медиа представителей "Дождя" не пригласили»,— заявил главред в эфире канала. «Наша команда сейчас занимается разработкой наших дальнейших процессуальных шагов, которые касаются сегодняшнего решения и лицензии телеканала "Дождь"»,— также сообщил Тихон Дзядко, пообещав продолжить работать профессионально, как это телеканал делал всегда. Решение латвийского регулятора продиктовано политической конъюнктурой, отметил господин Дзядко.

Решение аннулировать лицензию Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) принял в интересах «государственной безопасности и общественного порядка». NEPLP также оштрафовал СМИ на €10 тыс. за демонстрацию в эфире изображения Крыма в составе России и обозначение российской армии как «наша армия». На телеканале обвинения со стороны латвийских властей назвали «несправедливыми и абсурдными».

1 декабря в эфире «Дождя» ведущий Алексей Коростелев заявил о помощи российским военным. Телеканал его за это уволил. Позже гендиректор канала Наталья Синдеева (физлицо-иноагент) заявила, что руководство «Дождя» сожалеет об увольнении господина Коростелева.

Мария Федотова