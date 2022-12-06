«Дождь» назвал абсурдными обвинения латвийских властей

Телеканал «Дождь» (внесен в реестр иностранных агентов) прокомментировал решение Национального совета по электронным СМИ Латвии (NEPLP) об отзыве лицензии на вещание из-за угрозы госбезопасности. На телеканале назвали «несправедливыми и абсурдными» обвинения со стороны латвийских властей.

«Власти Латвии приняли решение об отзыве лицензии у телеканала Дождь. Телеканал перестанет вещать в кабеле, но останется на YouTube. Мы продолжаем работать и считаем несправедливыми и абсурдными все обвинения в наш адрес»,— сказано в заявлении «Дождя».

Также гендиректор канала Наталья Синдеева (признана иностранным агентом) в интервью «Медузе» (внесена в реестр иностранных агентов) сообщила, что из-за отзыва лицензии на вещании телеканал потеряет около 20% доходов, они поступали от кабельного вещания. По ее словам, руководство «Дождя» также сожалеет об увольнении ведущего Алексей Коростелева.

«Конечно, за ошибку не увольняют — а мы все знали, что это ошибка. Можно было убрать его из эфира, остановиться, подумать. Мы сделали плохо, понимали, что делаем плохо. Нам, конечно, очень противно от этого»,— сказала госпожа Синдеева.

Сайт телеканала «Дождь» 1 марта был заблокирован в России по решению Роскомнадзора. Генпрокуратура назвала его угрозой для конституционного строя России. 3 марта телеканал прекратил работу в России. 6 июня «Дождь» получил лицензию на трансляцию в Латвии.

1 декабря в эфире «Дождя» ведущий Алексей Коростелев сказал фразу о помощи российским военным. Он зачитал просьбу отправлять на электронную почту редакции информацию о нарушениях в отношении мобилизованных, чтобы журналисты могли об этом рассказать. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте»,— добавил господин Коростелев. Руководство канала уволило его и напомнило, что телеканал всегда выступал против военной операции России на Украине.

Против телеканала возбудили административное дело, NEPLP также оштрафовал СМИ на €10 тыс. за демонстрацию в эфире изображения Крыма в составе России и наименование российской армии «нашей армией». В NEPLP также заявили, что это было вторым серьезным нарушением «Дождя», третье грозило отзывом лицензии. Глава Минобороны Латвии Артис Пабрикс заявлял о начале процесса по отзыву разрешения на пребывание в стране сотрудников телеканала.

Студия «Дождя» в Латвии находится в Риге. У телеканала также есть студии в Тбилиси (Грузия) и Амстердаме (Нидерланды).

Олеся Павленко