Минфин придержал инвесторов

Минфин 9 ноября привлек через ОФЗ минимальный объем за последние два месяца — 42 млрд руб., вчетверо меньше, чем на прошлой неделе. Министерство сменило тактику и стало активнее отсекать агрессивные заявки инвесторов, удовлетворив чуть более 8% спроса. В связи с значительными расходами бюджета Минфин продолжит активно заимствовать на рынке, полагают эксперты, но будет ограничивать объем премии.

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Состоявшиеся 9 ноября безлимитные аукционы по размещению ОФЗ завершились рекордами только в части спроса. Как и в предыдущие две недели, Минфин предложил три выпуска ОФЗ с постоянным купоном (ОФЗ-ПД), плавающим купоном (ОФЗ-ПК) и переменным номиналом, размер которого зависит от уровня инфляции (ОФЗ-ИН). Суммарный спрос превысил 537 млрд руб., что на 65% выше результата прошлой недели и рекорд для одного аукционного дня. Удовлетворено же было менее 10% спроса, на общую сумму около 42 млрд руб., что в четыре раза меньше результата прошлой недели.

Основной интерес инвесторов был сосредоточен в ОФЗ-ПД, спрос на которые составил почти 308 млрд руб., что в 2,4 раза превысило объем доступных остатков. Ажиотаж был связан с итогами предыдущего аукциона, когда Минфин предоставил рекордную премию по доходности (см. “Ъ” от 3 ноября). «В ожидании сохранения эмитентом тактики проведения с высокой премией инвесторы и выставили максимальный объем заявок для ОФЗ с фиксированной доходностью»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак. Как считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, в надеже хорошо заработать инвесторы могли выставить заявки существенно ниже цен вторичного рынка.

Но Минфин оказался не готов давать значительную премию и удовлетворил только 45 заявок на общую сумму порядка 16,2 млрд руб., отсекая около 95% агрессивного спроса.

По данным Александра Ермака, 99,995% от общего объема было размещено в ходе удовлетворения 32 «неконкурентных» сделок по средневзвешенной цене, которая была определена на основе 13 сделок на оставшуюся сумму 812 млн руб. Доходность по цене отсечения — 10,31% не предполагала премии к вторичному рынку. «Доходность по средневзвешенной цене удовлетворенных заявок составила 10,18%, что на 17 б. п. ниже закрытия 8 ноября»,— отмечает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Неудовлетворенный спрос, как считают участники рынка, перенесся на второй аукцион, в рамках которого Минфин размещал ОФЗ-ПК. Спрос на них составил 209 млрд руб. (86% от доступных остатков), что на 20% выше, чем неделю назад. Но и тут Минфин отсек 91% спроса, удовлетворив только 13 заявок почти на 18,64 млрд руб. по средневзвешенной цене 97,23% от номинала. «Цена отсечения и сложившаяся средневзвешенная цена предполагали премию в размере порядка 0,48 п. п. к уровню вторичного рынка накануне. На прошлой неделе Минфин давал 0,54 п. п.»,— уточнил Александр Ермак.

На последнем аукционе ОФЗ-ИН при спросе 20,3 млрд руб. Минфин удовлетворил заявки на 7,1 млрд руб., что на треть меньше результата прошлой недели. Средневзвешенная цена составила 93,41% от номинала, средневзвешенная реальная доходность — 3,35% годовых. «Размещение флоатера и линкера прошли в минимальных объемах, это сигнал, что Минфин не готов занимать по высоким ставкам и в будущем, вероятно, будет ограничивать премию в пределах 10 б. п.»,— отмечает Дмитрий Монастыршин.

Минфину пришлось сглаживать последствия «шокового» размещения предыдущей недели, считает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский, чтобы «не ввергнуть вторичный долговой рынок в состояние, близкое к панике». Как отмечают аналитики Росбанка, дисконт в несколько процентных пунктов мог привести к расслоению между первичным и вторичным сегментами ОФЗ. В результате итоги аукциона оказали позитивное влияние на вторичный рынок ОФЗ-ПД, где доходности долгосрочных бумаг снизились.

Минфин продолжит активные заимствования на рынке, считают аналитики, но таких премий, как на прошлой неделе, уже не будет.

«До конца года министерство продолжит осторожную тактику размещений с премиями по доходности в пределах стандартных 5–10 б. п. Но возможны разовые увеличения ради максимизации объема»,— считает Михаил Васильев. По его мнению, до конца года Минфин сможет привлечь еще 200–400 млрд руб.

Виталий Гайдаев