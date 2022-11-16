Облигации хорошо идут на репо

Необходимость закрывать дефицит бюджета вынуждает Минфин к более активным заимствованиям на рынке. По итогам трех аукционов министерство разместило ОФЗ на рекордные более 820 млрд руб. Это стало возможно благодаря агрессивному спросу со стороны банков, которые запаслись ликвидностью у ЦБ. В дальнейшем Минфин может сократить активность заимствований, что позитивно скажется на вторичном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

После недельного затишья Минфин возобновил агрессивные заимствования на открытом рынке. Суммарный спрос по итогам трех аукционов по размещению ОФЗ достиг 1,2 трлн руб., а объем размещения составил почти 823 млрд руб. Это в 20 раз больше объема привлечения неделей ранее и лучшие результаты за все время заимствований. Предыдущий рекорд был установлен 28 октября 2020 года, тогда на двух аукционах ОФЗ спрос составил почти 490 млрд руб., а Минфин удовлетворил заявки на 437 млрд руб., из которых 430 млрд руб. пришлось на ОФЗ с плавающим купоном (ОФЗ-ПК, флоатер).

Сейчас основной спрос тоже пришелся на облигации с плавающим купоном. Он превысил 904 млрд руб., что более чем на 20% выше объема бумаг, доступных к размещению.

В итоге Минфин разместил облигации на 750 млрд руб., или 100% от доступных остатков, что стало максимумом в истории рынка.

Средневзвешенная цена составила 96,34% от номинала, цена отсечения — 96,27%. «В ходе аукциона удовлетворена 31 заявка, на четыре крупнейшие пришлось 360 млрд руб., почти половина. Кроме того, еще на 16 заявок объемом от 14 млрд до 50 млрд руб. пришлось около 315 млрд руб.»,— отмечает главный аналитик долговых рынков БК «Регион» Александр Ермак.

С учетом объемов заявок основными покупателями флоатеров стали крупные банки, которые неделей ранее заняли в ЦБ значительный объем средств. Тогда Банк России провел аукцион месячного репо, в рамках которого банки заняли 1,39 трлн руб. под ставку 7,6% (см. “Ъ” от 8 ноября). Как считает руководитель управления кредитного анализа УК «Ингосстрах-Инвестиции» Евгений Воробьев, произошло в определенной форме «количественное смягчение», при котором Минфин предлагает рынку большой объем облигаций, банки их выкупают на заемные деньги ЦБ. Флоатеры лучше всего подходят для таких целей. «Учитывая, что банкам придется ежемесячно лонгировать репо, то, чтобы избежать риска изменения уровня ставок, деньги инвестировались в облигации, доход по которым также максимально полно отражает текущие процентные ставки»,— отмечает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.

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Высокой была активность и при размещении других выпусков — с фиксированной ставкой (ОФЗ-ПД) и переменным номиналом (ОФЗ-ИН). Спрос на ОФЗ-ПД составил почти 254 млрд руб. Эмитент отсек почти 79% заявок, разместив десятилетние облигации на сумму почти 54 млрд руб., более чем втрое превысив объем заимствований на прошлой неделе. Средневзвешенная доходность составила 10,18% годовых, что, по оценке Александра Ермака, предполагало дисконт в размере 2 базисных пунктов к справедливому уровню вторичного рынка. «Спрос и дисконт были обусловлены купоном на уровне 9,5% годовых, который в будущем обеспечит более высокий доход от ценового роста, и крупным объемом погашения в размере более 212 млрд руб.»,— отмечает господин Ермак.

На аукционе по размещению ОФЗ-ИН спрос превысил 37 млрд руб., но удовлетворена оказалась лишь половина заявок — чуть более 19 млрд руб. Средневзвешенная цена составила 93,6% номинала.

Вторичный рынок ОФЗ позитивно отреагировал на результаты аукционов. По оценкам главного аналитика ПСБ Дмитрия Монастыршина, доходность классических ОФЗ сроком более семи лет снизились на 10–20 базисных пунктов к значениям предыдущего дня.

В целом по итогам пяти состоявшихся в октябре и ноябре аукционных дней объем привлечения Минфином средств составил 1,26 трлн руб., в восемь раз больше квартального плана.

«Большой объем размещения ОФЗ за счет флоатеров закрыл потребности в привлечении нового госдолга на четвертый квартал и на первые месяцы 2023 года»,— считает Дмитрий Монастыршин. В дальнейшем, по его мнению, Минфин может размещать небольшие объемы ОФЗ с фиксированным купоном, что будет поддерживать спрос на вторичном рынке.

Виталий Гайдаев