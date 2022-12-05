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Коммерсантъ FM
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Полиция разогнала протестующих в столице Монголии

Полицейские в Улан-Баторе разогнали оставшихся демонстрантов на центральной площади города. К 23:00 по местному времени (18:00 мск) большая часть протестующих разошлась. Об этом сообщает местный портал News.mn.

Ранее мэр Улан-Батора Долгорсурэн Сумъяабазар издал распоряжение о разгоне демонстрантов. В ходе протестов люди устроили беспорядки и напали на сотрудников полиции. По состоянию на 21:00 по местному времени подобные инциденты больше не фиксировались, поэтому полиция понизила уровень готовности и призвала людей разойтись.

В ходе демонстрации пострадали шесть человек, в том числе четыре сотрудника службы безопасности Дворца правительства. Дорога в государственную резиденцию главы правительства перекрыта.

Протесты в столице Монголии продолжаются уже третий день. Они начались из-за коррупционного скандала вокруг угля, который экспортируют из Монголии в Китай. Стало известно, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от количества, полученного китайской стороной. Речь идет о краже 6,5 млн тонн угля на $1,8 млрд. Демонстранты требуют раскрыть имена подозреваемых в хищении, среди которых могут быть высокопоставленные политики.

Дарья Эрозбек

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Кадры протестов в Монголии

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Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай

Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота

Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан

5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца

По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Протестующий во время стычки с полицией

Протестующий во время стычки с полицией

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади

6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов

По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующий размахивает национальным флагом Монголии

Протестующий размахивает национальным флагом Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск

5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля

Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Попытка штурма Дворца правительства в Монголии

Попытка штурма Дворца правительства в Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране

Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

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Протесты в столице Монголии вспыхнули 4 декабря после появления в СМИ сведений о краже госслужащими от $12,9 млрд до $17,6 млрд через махинации с экспортом угля в Китай

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Полицейские охраняют Дворец правительства от протестующих, которые пытались его штурмовать и повредили металлические ворота

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

5 декабря массовые протесты на центральной площади Улан-Батора завершились, когда полицейские разогнали недовольных граждан

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

По данным портала News.mn, в ходе столкновений 5 декабря пострадали шесть гражданских, среди них четыре сотрудника службы безопасности дворца

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

Протестующий во время стычки с полицией

Фото: Reuters / B. Rentsendorj

6 декабря протестующие снова собрались на центральной площади

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

По оценкам местных СМИ, к 13:30 6 декабря на улицы Улан-Батора вышли около 200 манифестантов

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующий размахивает национальным флагом Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

5 декабря ранения получили 13 сотрудников полиции и внутренних войск

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие скандируют антикоррупционные лозунги и призывают к привлечению к ответственности чиновников, связанных с преступными схемами поставок угля

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Попытка штурма Дворца правительства в Монголии

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

Протестующие также жалуются на рост цен и падение уровня жизни в стране

Фото: Alexander Nikolskiy / AP

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