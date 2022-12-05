Полиция разогнала протестующих в столице Монголии

Полицейские в Улан-Баторе разогнали оставшихся демонстрантов на центральной площади города. К 23:00 по местному времени (18:00 мск) большая часть протестующих разошлась. Об этом сообщает местный портал News.mn.

Ранее мэр Улан-Батора Долгорсурэн Сумъяабазар издал распоряжение о разгоне демонстрантов. В ходе протестов люди устроили беспорядки и напали на сотрудников полиции. По состоянию на 21:00 по местному времени подобные инциденты больше не фиксировались, поэтому полиция понизила уровень готовности и призвала людей разойтись.

В ходе демонстрации пострадали шесть человек, в том числе четыре сотрудника службы безопасности Дворца правительства. Дорога в государственную резиденцию главы правительства перекрыта.

Протесты в столице Монголии продолжаются уже третий день. Они начались из-за коррупционного скандала вокруг угля, который экспортируют из Монголии в Китай. Стало известно, что количество угля, вывезенного из Монголии, отличается от количества, полученного китайской стороной. Речь идет о краже 6,5 млн тонн угля на $1,8 млрд. Демонстранты требуют раскрыть имена подозреваемых в хищении, среди которых могут быть высокопоставленные политики.

Дарья Эрозбек