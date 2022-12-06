Volvo перевела электрокроссоверы XC40 Recharge и C40 Recharge на задний привод

Компания Volvo обновила электрокроссоверы XC40 Recharge и C40 Recharge и изменила тип привода у базовых моделей.

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Фото: Volvo Volvo C40 Recharge

Фото: Volvo

С момента появления обеих моделей стандартным вариантом для них была переднемоторная компоновка с передними ведущими колесами, а после обновления базовые кроссоверы имеют задний привод и электромотор на задней оси.

Стандартный кроссовер имеет 238-сильный электромотор и батарею на 69 кВтч у C40 Recharge (запас хода до 408 км) и 73 кВтч у XC40 Recharge (запас хода до 400 км), а версия Extended Range подразумевает 252-сильный двигатель и аккумулятор 82 кВтч с запасом хода 520 км и 510 км у C40 Recharge и XC40 Recharge соответственно.

Двухмоторные версии Twin Motor сохранили 408-сильную силовую установку, но мощность переднего двигателя снижена до 163 л.с., а отдача заднего увеличена до 245 л.с. Батарея 82 кВтч обеспечивает автономность 500 км и 480 км у C40 Recharge и XC40 Recharge соответственно.

Дизайн кузова и салона, а также доступное оснащение у обновленных электромобилей не изменились. В Европе стоимость Volvo XC40 Recharge и Volvo C40 Recharge начинается от 47,5 тыс. евро.

Максим Вершинин